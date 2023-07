Tablet Blackview Tab 7 Pro con 10 GB di RAM e display da 10" in promo speciale su Amazon

Il Blackview Tab 7 Pro è un tablet Android di alta qualità con un display da 10.1 pollici che garantisce prestazioni da top di gamma. Con una generosa memoria RAM da 10 GB e una capacità di archiviazione interna di 128 GB, espandibile fino a 1TB tramite scheda TF, questo tablet è pronto a gestire qualsiasi cosa. Acquistalo ora su Amazon a soli 113,99€.

Dotato di un processore Octa-Core, il Tab 7 Pro offre un funzionamento fluido e reattivo, garantendo prestazioni elevate sia per l’intrattenimento che per il lavoro.

Il supporto per la connessione 5G WiFi e 4G LTE ti consente di navigare in Internet ad alta velocità ovunque tu sia, mentre la batteria da 6580mAh assicura un’autonomia sufficiente per utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccuparti di rimanere senza energia.

La risoluzione FHD+ da 1920×1200 offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata, perfetta per guardare video, giocare o lavorare su documenti. La fotocamera posteriore da 13MP e quella frontale da 8MP catturano immagini di buona qualità per i tuoi scatti e le videochiamate.

Il Tab 7 Pro supporta anche funzionalità come Dual SIM, OTG, GPS, BT5, Type C, e una jack per cuffie da 3.5mm, garantendo una connettività completa e versatile.

Con il Blackview Tab 7 Pro, puoi godere di un’esperienza tablet completa, con prestazioni elevate, connettività avanzata e un display di qualità, tutto in un dispositivo portatile e conveniente. Approfitta ora dello sconto su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

