Tablet CHUWI HiPad X: oggi costa così poco che ti sentirai obbligato a comprarlo

Se site alla ricerca di un valido tablet per un utilizzo a 360°, su Amazon c’è in questo preciso momento il nuovissimo CHUWI HiPad X a soli 169€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente, con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ricorda solo di spuntare la voce Applica coupon 40€ sulla pagina del prodotto prima di andare alla cassa.

CHUWI : prezzo top su Amazon

Il tablet è dotato di un ampio pannello da 10,1″ contornato da cornici sottilissime per dare spazio al display e dunque a una migliore visibilità dello schermo per studiare, lavorare e divertirsi. HiPad X è realizzato interamente in metallo anche se pesa solo 560g uno spessore di 9,5mm che lo rendono molto portatile e leggero. La transizione angolare adotta la tecnologia CNC ad alta precisione. Con il tocco confortevole, non può sentirsi affaticato anche dopo averlo tenuto in mano per molto tempo.

Il IPS touch screen completamente laminato è da 10,1 pollici e l’alta risoluzione (1920*1200) può mostrare un’immagine ultra nitida. CHUWI HiPad X mostra più contenuti grazie al suo formato 16:10 progettato. Con LPDDR4X da 6GB e ROM da 128GB, tablet può eseguire più applicazioni in background, passando in modo fluido senza ritardi e mantenendo allo stesso tempo un’elevata efficienza e un risparmio energetico.

Il tablet gode poi del processore Unisoc Octa-core, che offre prestazioni eccezionali, dispone di due slot SIM per supportare la rete LTE, ed è dotato di una batteria al litio da 6000mAh, che dona una lunga durata e una lunga esperienza di gioco ininterrotta. Insomma, lo capisci da te che a questo prezzo è un vero e proprio regalo.

Non perdere l’occasione di prendere questo vero e proprio gioiellino targato CHUWI a queste condizioni, a 169€. Vai su Amazon e mettilo semplicemente nel tuo carrello. Ricorda solo di spuntare la voce Applica coupon 40€ sulla pagina del prodotto prima di andare alla cassa.

