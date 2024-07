Tablet con Android 13 a META' PREZZO: solo per OGGI su Amazon

Ecco per te un dispositivo super versatile, perfetto sia per lavorare che per divertirti a casa o in viaggio! Si tratta del Tablet OUKITEL OT6, oggi disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Tablet OUKITEL OT6: specifiche tecniche e funzionalità

Il Tablet OUKITEL OT6 è dotato di una potente batteria da 8000 mAh che garantisce una lunga durata e prestazioni eccellenti. Con un’autonomia in standby fino a 1250 ore, fornisce un’alimentazione costante sia in viaggio che durante una giornata lavorativa intensa.

Anche la connettività è sempre garantita grazie al WiFi 6 che riduce la latenza della rete e fornisce una risposta veloce e immediata. Allo stesso modo, il WiFi 5G offre una maggiore capacità anti-interferenza nella banda dei 5 GHz così da offrire una protezione superiore dei contenuti HD.

Il dispositivo, inoltre, offre immagini con una risoluzione altissima con colori realistici che rendono ogni fotogramma vivido e dettagliato. In più l’ampia area del display da 10,1 pollici ti farà sentire al centro dell’azione: sia che si guardi un film, che si legga un libro o si navighi sul web, questo modello offre un piacere visivo coinvolgente.

Per finire, il tablet in mega offerta è dotato di 16 GB di RAM e 64 GB di ROM, espandibili fino a 1 T, così da poter archiviare qualsiasi tipologia di file ed averlo sempre a portata di mano.

Oggi il Tablet OUKITEL OT6 è disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 50%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.