Tablet con Android 14 a meno di 80€ (con tastiera e mouse INCLUSI)

Un’occasione imperdibile per chi cerca un dispositivo completo e moderno a un prezzo stracciato: il tablet UJJ con Android 14 è disponibile a soli 79,99€ con uno sconto del 32%! Non aspettare, questo è il momento giusto per fare un affare che unisce qualità e convenienza.

Tecnologia premium e massima connettività

Il tablet UJJ con Android 14 è il dispositivo che stavate aspettando. Dotato di un potente processore octa-core da 1,8 GHz, è progettato per offrire prestazioni elevate in ogni situazione, dal multitasking alla riproduzione di contenuti multimediali.

Con una configurazione di memoria da far invidia, il tablet UJJ offre ben 20GB di RAM totali (6GB fisici + 14GB virtuali) e 128GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 1TB tramite scheda MicroSD. Perfetto per chi ha bisogno di spazio per app, video e documenti senza compromettere la velocità e la fluidità del sistema.

Inoltre, la connettività non è da meno: supporto al WiFi 6 dual band e Bluetooth 5.0, per connessioni rapide e affidabili in ogni momento. È importante sottolineare che questo modello è pensato per chi utilizza esclusivamente connessioni WiFi, rendendolo ideale per casa, ufficio o studio.

Il display FHD da 10,1 pollici (1280 x 800 pixel) è un vero gioiello per chi ama godersi film, serie TV e video con una qualità visiva eccezionale. Grazie alla certificazione Widevine L1, è possibile riprodurre contenuti in alta definizione sulle principali piattaforme di streaming.

L’esperienza audiovisiva è ulteriormente arricchita dai doppi altoparlanti stereo, che offrono un suono avvolgente, ideale per l’intrattenimento e le videochiamate. Le fotocamere da 8MP, sia frontale che posteriore, garantiscono scatti nitidi e videochiamate di qualità.

Con un peso di soli 450 grammi e dimensioni compatte, il tablet UJJ è pensato per essere portato ovunque con facilità. Ma non è tutto: inclusi nel prezzo troverete una tastiera, un mouse e una custodia in pelle, trasformando il tablet in una vera e propria stazione di lavoro.

La batteria da 6000 mAh garantisce ore di utilizzo continuativo, perfetta per chi è sempre in movimento o per chi vuole un dispositivo affidabile durante lunghe sessioni di lavoro o studio.

Il tablet UJJ con Android 14 rappresenta la perfetta combinazione di potenza, versatilità e convenienza. Approfittate ora dello sconto su Amazon e portatelo a casa a soli 79,99€ con uno sconto del 32%! Un’occasione così non si ripeterà facilmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.