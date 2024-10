Tablet con Android 14 a prezzo minimo: ancora per pochissime ore su Amazon

Hai bisogno di un tablet che sia perfetto sia in ufficio per lavaorare che a casa per l’intrattenimento quotidinao? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo bomba! Si tratta del Tablet UJJ da 10 Pollici, oggi disponibile su Amazon a soli 94 euro con uno sconto del 5%.



Tablet UJJ da 10 Pollici: specifiche tecniche e funzionalità

Il Tablet UJJ da 10 Pollici è dotato del sistema operativo Android 14 che garantisce prestazioni eccellenti e consente di utilizzare il dispositivo in modo più rapido e sicuro in qualsiasi occasione.

Questo modello vanta un processore Octa-Core con tecnologia AI neural network fino a 2.0 GHz per un avvio e una risposta più rapidi delle applicazioni. Questo vuol dire che potrai goderti i giochi, i video o il multitasking in modo più fluido. In più dispone di 22GB RAM (6 GB RAM+16GB espansione della RAM) e 128GB di ROM, espandibile fino 1TB tramite micro-dispositivo per avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per archiviare qualsiasi tipologia di file.

La connettività non è da meno in quanto il tablet supporta sia il 2.4G che il 5G WiFi per una trasmissione dati sempre eccellente ovunque tu sia. Inoltre, grazie al Bluetooth 5.0 integrato, potrai collegare cuffie, tastiere e altri dispositivi Bluetooth in un attimo.

Per finire, la grande batteria integrata da 8000 mAh, insieme all’efficiente sistema operativo e al sistema di risparmio energetico, consente di lavorare per molte ore senza nessuna preoccupazione.

