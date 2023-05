Tablet con un sacco di accessori a soli 95€: la FURBATA di oggi su Amazon

Capita sempre più spesso di trovare su Amazon degli autentici gioiellini a prezzi davvero stracciati, come questo tablet super efficiente adatto a ogni tua esigenza, sia essa di studio che di lavoro e intrattenimento. Stiamo parlando di un tablet Facetel da 10” con tastiera, Android 11, 5G WiFi e processore Octa-Core 1.6 GHz, svenduto letteralmente a 95 Euro spese di spedizione inclusa. Prima però ricordati di spuntare la voce Applica coupon da 10€ sulla pagina del prodotto.

Facetel 10”, grande tablet a costo assurdo

Questo tablet è pratico ed estremamente compatto, in grado di garantire delle ottime prestazioni in ogni condizione, un device versatile capace di accompagnarti in qualsiasi attività quotidiana. Design ultrasottile, 7,4 mm, comodo da impugnare e facile da trasportare col suo peso leggero di 430 g è facile da trasportare quando si viaggia o si va in giro. Ci sono poi Android 11 più avanzato e un processore da 1.6 GHz Octa-Core, per assicurarti di scaricare le applicazioni di cui hai bisogno più velocemente e fornire velocità di riproduzione video ultra fluida e esperienza di gioco, che migliora efficacemente la sicurezza, la stabilità e la compatibilità del prodotto.

L’ultimo sistema operativo può anche pulire e filtrare automaticamente la posta indesiderata. Le fotocamere ad alta definizione anteriore da 5 MP e posteriore da 8 MP semplificano la registrazione di momenti meravigliosi. Il tablet ha un eccellente display da 10 pollici con i bordi sottilissimi per ridurre l’ingombro e lasciare ampio spazio allo schermo IPS 2.5D ad alta definizione con una risoluzione di 1280 * 800. Questi garantisce una fedele riproduzione delle immagini a tutto vantaggio dei tuoi momenti di relax, se guardi un film o un video in streaming, o di lavoro e studio, se devi prendere appunti o seguire una lezione.

Il tablet da 10 pollici è dotato di una batteria di grande capacità da 8000 mAh e un’eccellente gestione per un uso a lungo termine, che ti consente di goderti video, giochi, e-book, musica, ecc. in pochissimo tempo. Se sei alla ricerca di un tablet efficiente e anche economico per lo studio e l’intrattenimento che ti possa stupire sotto tutti i punti di vista, questo è proprio ciò che fa al caso tuo. Prendilo in offerta ORA a soli 95 euro, con le spedizioni gratuite gestite da Amazon. Prima però ricordati di spuntare la voce Applica coupon da 10€ sulla pagina del prodotto.

