Tablet da 10'' 8GB/128GB REGALATO col 57% di sconto e il COUPON sconto di Amazon

Esplora il futuro della tecnologia con il Tablet Android 11 SGIN da 10,1 pollici, un concentrato di potenza e versatilità progettato per soddisfare le tue esigenze digitali. Con un impressionante display FHD IPS da 1280 x 800 pixel, questo tablet offre un’esperienza visiva straordinaria.

Dotato di un processore Octa-Core che raggiunge velocità fino a 1,6 GHz, il tablet SGIN garantisce prestazioni fluide e veloci per gestire senza sforzi multitasking, app intensive e contenuti multimediali ad alta risoluzione. Il dispositivo costa solo 65€ su Amazon, incluse le spese di spedizione.

Il dispositivo è costruito con ottimi materiali, niente di plasticoso per farla breve. Ottimo da impugnare e tenere in mano, ha tutto quello che serve per farne qualsiasi uso, dal lavoro allo studio fino al divertimento. Il suo processore Quad-Core fino a 1,6GHz, è infatti in grado di gestire tutto in maniera fluida, e le tante applicazioni installate fanno poi il resto.

Il device è perfetto anche per i più giovani, magari per la scuola. Tra l’altro ha già incluse app genitoriali come Digital Health e Parental Control, che permette ai genitori di impostare facilmente il tempo di utilizzo del tablet e controllare le attività che avvengono su di esso.

La batteria da 6000 mAh assicura una lunga durata, consentendoti di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccuparti della ricarica frequente. Grazie al supporto per il Wi-Fi dual-band (2.4 G/5 G) e al modulo GPS integrato, avrai sempre una connessione veloce e potrai navigare facilmente nel mondo digitale.

In definitiva un piccolo tablet che può rendere la tua vita più comoda e divertente in elazione all’uso che ne farete e al momento ovviamente della giornata, tra lavoro, studio e entertainment. Corri ad accaparrarti la tua copia, il dispositivo costa solo 65€ su Amazon, incluse le spese di spedizione.

