Tablet da 10'' a soli 65€: credici, NON ne esiste un altro a prezzi SIMILI

Il tablet DMOAO da 10” è una potente macchina da studio e lavoro che offre un’esperienza di gioco eccezionale. Con il suo sistema operativo Android 12 certificato Google, il tablet è progettato per essere fluido e veloce, garantendo anche un controllo migliore sulla privacy e sui dati personali. Il tutto spendendo pochissimo, ovvero 65€ oggi su Amazon, grazie allo sconto col coupon da 14€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Tablet DMOAO, potenza e qualità a prezzo mini

Il cuore pulsante di questo tablet è il processore Octa-Core 2.0 GHz, che raggiunge una velocità di clock di 2.0 GHz. Questo processore è abbinato a una GPU potente che insieme forniscono prestazioni eccezionali sia per il lavoro che per il tempo libero. Che tu stia lavorando su compiti impegnativi o giocando ai tuoi giochi preferiti, il TECLAST P26T affronterà ogni sfida con facilità. Il tablet è dotato di un ampio display da 10.1 pollici con una risoluzione di 1280×800 IPS, che offre immagini chiare e dettagliate.

Con la connettività WiFi dual-band 2.4G/5G, potrai goderti una connessione veloce e stabile per il gaming online e lo streaming video ad alta definizione. La capacità di archiviazione di 64GB (espandibile fino a 1TB con una scheda TF) ti offre spazio sufficiente per tutti i tuoi giochi, app e file multimediali. Inoltre, il tablet è dotato di porte Type C, Bluetooth 5.0, dual camera e molto altro.

Con una batteria da 6000mAh e la tecnologia di ricarica rapida, potrai goderti lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Se cerchi un tablet versatile e potente a poco prezzo lo hai trovato: ti costa 65€ oggi su Amazon, grazie allo sconto col coupon di 14€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

