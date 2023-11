Tablet da 10'' con Android a soli 54€: ERRORE DI PREZZO incredibile, fai in fretta

Il Tablet SmartPad A10 rappresenta l’evoluzione delle esperienze di intrattenimento e produttività, offrendo un design elegante e funzionalità avanzate. Con un display touchscreen IPS HD da 10,1 pollici, processore quad-core, e una fotocamera da 5 + 8 MP, questo tablet Android 11 non sarà un a bomba, ma per quanto costa, paradossalmente lo diventa. Se fai in fretta, infatti, lo trovi a un prezzo davvero incredibile, appena 54€ un prezzo talmente basso da sembrare irreale. Le spedizioni sono rapide e gratuite via Prime.

Tablet SmartPad A10 con display Touchscreen IPS HD da 10,1 pollici

Il display touchscreen IPS HD da 10,1 pollici del SmartPad A10 offre un’esperienza visiva vivida e nitida. La risoluzione di 1280×800 pixel garantisce colori brillanti e dettagli chiari per la visualizzazione di contenuti, che tu stia guardando film, navigando su Internet o lavorando su documenti. Alimentato da un processore quad-core, il SmartPad A10 offre prestazioni fluide per multitasking e applicazioni intensive.

Con una ROM di 32 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare app, foto, video e documenti, assicurando una vasta capacità di archiviazione. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 5 MP e di una fotocamera frontale da 8 MP, consentendoti di catturare foto e video di qualità.

Con il sistema operativo Android 11, il SmartPad A10 offre l’ultima esperienza Android, con miglioramenti nelle prestazioni, sicurezza e funzionalità. Accedi a un’ampia gamma di app attraverso il Google Play Store e goditi le ultime caratteristiche del sistema operativo.

Il tablet è dotato di connettività Bluetooth, WiFi e GPS, garantendo una connessione senza fili affidabile e la possibilità di navigare su Internet, condividere file e utilizzare servizi basati sulla posizione. Con una batteria durevole, il design elegante e sottile che lo rende facilmente trasportabile, questo tablet è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile per intrattenimento e produttività.

Con un display IPS HD, prestazioni affidabili, e una gamma di funzionalità avanzate, questo tablet offre un rapporto qualità-prezzo notevole. Se fai in fretta, lo trovi a un prezzo davvero incredibile, appena 54€ con le spedizioni rapide e gratuite via Prime. Perché pensiamo non duri molto a questo prezzo.

