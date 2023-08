Tablet da 10'' con tastiera e mouse, prezzo INCREDIBILE: Amazon te lo spedisce con meno di 100€

Esplora un mondo di possibilità con il Tablet 10 Pollici Android 13 di SEBBE. Questo tablet è pronto a offrirti prestazioni eccezionali, versatilità e una serie di funzionalità avanzate, tutto in un design elegante e compatto.

Dotato di un potente processore Octa-Core da 2.0 GHz, 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno (espandibile fino a 512 GB con una scheda TF), questo tablet è perfetto per multitasking fluidi, giochi intensi e archiviazione di file di grandi dimensioni. Il tutto spendendo meno di 100€. Proprio così, se vai su Amazon puoi accaparrarti questo tablet a 99€, con e spese di spedizione gratuita via Prime.

Tablet 10 pollici SEBBE con Android 13

Grazie al supporto 5G WiFi, potrai navigare in Internet a velocità sorprendenti, scaricare contenuti in un baleno e goderti streaming fluidi. Il tablet è dotato anche di GPS per guidarti ovunque tu vada con precisione.

La batteria da 6000 mAh garantisce un’ottima autonomia, permettendoti di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza doverti preoccupare di rimanere senza energia. Inoltre, con le fotocamere da 5 MP e 8 MP, potrai scattare foto e video di alta qualità.

Questo tablet include anche una tastiera e un mouse, rendendolo un compagno ideale per la produttività e la creatività. Il design elegante e il sistema operativo Android 13 con Google GMS ti offrono accesso a un mondo di app, giochi e servizi. Se sei alla ricerca di un tablet potente, versatile e completo, questo device è la scelta perfetta. Lo trovi ora su Amazon a 99€, con e spese di spedizione gratuita via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.