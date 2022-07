Tablet da 10 pollici Android con tutti gli accessori inclusi: spunta il COUPON

Questo tablet 10 pollici è ciò di cui hai bisogno, ha tutto al suo interno e ti permette di godere di un’esperienza completa senza se e senza ma. Se da tempo stavi cercando qualcosa del genere, ho l’onore di dirti che è persino in promozione su Amazon.

Morale della favola? Completa l’acquisto al volo dopo aver spuntato il coupon per portarti tutto questo splendore a casa con soli 127,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, con i servizi Prime sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio Italiano.

Tablet tutto in uno: ha quello che stavi cercando

Questo tablet è perfetto per un utilizzo quotidiano, con Android montato sopra e i gli immancabili Servizi Google ci scarichi sopra qualunque applicazione tu voglia e lo utilizzi dalla mattina alla sera no stop. Per giocare ai tuoi titoli preferiti o per guardare streaming e scorrere tra le app è proprio perfetto.

Come ti dicevo, in confezione trovi tutto quello che ti serve dal momento che arriva con un mouse, una penna da utilizzare per scorrere nel sistema e una cover con tanto di tastiera Bluetooth. Aspetta che non finisce qua perché ovviamente trovi il caricatore e persino un adattatore type C.

Hai batteria che dura tantissime ore, un’ottima visione e risoluzione e anche il supporto sia al WiFi che al 4G LTE. Infatti al suo interno puoi inserire due SIM in contemporanea.

Che altro dirti se non che vai sul sicuro, la memoria è espandibile per non avere limiti.

Collegati ora su Amazon e non aspettare un secondo in più, spunta il coupon e portati a casa questo tablet con soli 127,99€. Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.