Tablet Lenovo in offerta ad un prezzo SHOCK su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere un tablet con noi, soprattutto quando ci ritroviamo in viaggio, che sia per lavoro o per l’università, o anche per pura vacanza di piacere. In tutti questi casi, però, il pensiero va a prodotti costosi, sicuramente non per tutte le tasche, come nel caso degli iPad che sono venduti a più di 600 euro e passa. È proprio alla luce di questo che ci viene in soccorso Amazon proponendoci il tablet Lenovo Tab M10 in offerta al prezzo stracciato di soli 106 euro, con un ottimo sconto di 12 euro rispetto al prezzo di partenza originariamente suggerito da Lenovo.

Partiamo innanzitutto dal display, che presenta una diagonale da 10.1 pollici di seconda generazione, con all’interno una potenza davvero micidiale e memorabile. Lo schermo in particolare ha un’ottima risoluzione di 1280×800, grazie al quale potrai godere in alta definizione di tutte le principali piattaforme di streaming, come per esempio Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e chi ne ha più ne metta.

Il processore, poi, è il motore trainante di questo dispositivo: parliamo infatti di un MediaTek Helio P22T che permette delle prestazioni davvero eccellenti, grazie al quale potrai far girare qualsiasi applicazioni senza il benché minimo tentennamento o esitazione.

Nulla da dire anche per l’autonomia, dal momento che presenta un’ottima batteria da 5000 mAh che ti consente di arrivare alla fine della giornata senza alcun tipo di problema, riuscendo addirittura a riprodurre un video in playback per più di 8 ore di fila consecutivamente. Molto buona anche la capacità di storage, con ben 32 GB di memoria di archiviazione all’interno dei quali potrai catalogare tutte le tue foto, video e altri file di qualsiasi tipo.

In sintesi, ad un prezzo davvero straordinario e sbalorditivo (parliamo infatti di poco più di 100 euro, che per questa tipologia di dispositivi sono davvero nulla) hai la possibilità di portarti a casa un tablet dalle ottime prestazioni: è questo il motivo per cui vi raccomandiamo fortemente di acquistare il tablet Lenovo Tab M10 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, cercando di fare il più in fretta possibile dal momento che le scorte potrebbero inesorabilmente terminare da un momento all’altro.

