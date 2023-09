Tablet LENOVO TAB M10: ecco l'offerta BOBMA di Amazon

Al giorno d’oggi è sempre più richiesto un dispositivo che si frapponga perfettamente a metà tra l’estrema potenza di un notebook, e la comodità di uno smartphone, che garantisce una maggior leggerezza. Da più di dieci anni a questa parte i tablet sono diventati finalmente una realtà, garantendo una facilità d’uso davvero senza eguali. Sulla base di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti il tablet Lenovo Tab M10 Plus (seconda generazione) in offerta all’incredibile prezzo di soli 199 euro, con più di 30 euro di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente proposto da Lenovo.

Tablet Lenovo: un dispositivo per ogni occasione

Tra i principali punti di forza alla base di questo sorprendente tablet troviamo senz’ombra di dubbio il display: in questo caso abbiamo infatti a disposizione un eccellente schermo da ben 10.3 pollici a risoluzione Full HD: che tu stia lavorando o che tu voglia vedere i tuoi film preferiti sulle principali piattaforme di streaming, non avrai alcun tipo di problema a scorgere anche il più piccolo dettaglio.

Per non parlare poi del comparto sonoro: in questo caso hai a disposizione ben due altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, che ti restituiranno dei bassi davvero profondi e coinvolgenti, utili soprattutto nelle scene più concitate o nel caso in cui tu stia ascoltando musica sulle principali app di streaming musicale, come ad esempio Spotify o Amazon Music Unlimited.

Un’altra caratteristica davvero interessante consiste nella presenza della modalità Bambini: in questo caso anche i più piccoli possono interagire senza problemi e in maniera completamente intuitiva con questo tablet Lenovo, che offre diversi contenuti adatti alla loro età, avendo pieno controllo sul tempo di utilizzo e quant’altro.

Grazie poi alla tecnologia di protezione degli occhi non dovrai preoccuparti in alcun modo dell’affaticamento visivo, anche dopo ore e ore di utilizzo prolungato. Il tablet dispone perfino di uno slot per schede SD, grazie al quale potrai espandere la memoria di archiviazione senza porti alcun limite.

Anche la connettività è un altro punto di forza di questo tablet, che permette di distinguersi in maniera davvero evidente e significativa dagli altri modelli della concorrenza: assieme alla connettività Wi-Fi, infatti, questo tablet Lenovo presenta il modulo 4G LTE. Potrai dunque utilizzarlo ovunque e senza limitazioni di sorta anche nel caso in cui tu sia fuori casa, e non abbia a disposizione una valida connessione Wi-Fi.

In definitiva, a meno di 200 euro hai la possibilità di accaparrarti un tablet dalle prestazioni davvero eccellenti e perfetto per ogni contesto: ecco alcuni dei tanti motivi per i quali ti consigliamo di acquistare questo tablet Lenovo M10 Plus in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità disponibili stanno per terminare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.