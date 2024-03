Tablet Redmi Pad SE: con questo TRUCCO lo paghi solo 185€

È in assoluto uno dei tablet che più puntano sul rapporto qualità-prezzo, e oggi costa ancora meno. Stiamo parlando del Redmi Pad SE di Xiaomi, un fantastico device tech in promozione su eBay ad un prezzo stracciato. Se di listino costerebbe 206,00 euro, con il trucco del codice segreto lo paghi solamente 185,40 euro. Ti basta inserire il codice PIT10PERTE2024 al momento del pagamento e il gioco è fatto. Avrai così a disposizione uno dei migliori tablet in circolazione per la fascia media di mercato, con un risparmio garantito. Approfittane oggi stesso, prima che tutti vengano a conoscenza del trucco e i pezzi finiscano.

Codice promozionale: PIT10PERTE2024

Tablet Redmi Pad SE: 8 GB di RAM e Snapdragon 680 per un device imperdibile

Il tablet Redmi Pad SE di Xiaomi è la scelta ideale se cerchi il giusto connubio tra prezzo conveniente e scheda tecnica di livello. Questo device si presenta infatti con una CPU Snapdragon 680 da 6 nm 8 core, fino a 2,4 GHz. Il display è un bellissimo 11 pollici FHD+ con risoluzione 1920×1200 e refresh rate fino a 90 Hz. Disponibile nell’accoppiata da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, ti darà modo di godere del massimo della fluidità e di archiviare i file che vuoi.

La ottima batteria da 8000 mAh con supporto alla ricarica da 10W non ti darà particolari problemi di autonomia nell’arco della giornata. Soprattutto grazie all’ottimizzazione garantita con il software di sistema MIUI Pad 14 basato su Android 13. Delle dimensioni di soli 25,5 x 16,7 x 7,3 cm e un peso di 843 g, parliamo di un dispositivo ideale per essere portato in giro. Infine un focus sulla sicurezza dei dati, con lo sblocco facciale integrato grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Ora che conosci il trucco del codice segreto, non devi fartelo scappare. Solamente 185,40 euro e hai uno dei tablet più performanti del mercato tra le tue mani. Basta inserire il codice PIT10PERTE2024 al momento del pagamento e sbloccare lo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.