Tablet rugged Android INDISTRUTTIBILE con batteria INFINITA a prezzo STRACCIATO

Il tablet rugged Spider 8 di OSCAL, è un tablet Android 13 progettato per resistere a condizioni avverse e offrire prestazioni affidabili. Con un display FHD+ da 10,1 pollici e specifiche robuste, è un compagno ideale per chi lavora in ambienti difficili.

Questo tablet è caratterizzato da resistenza e impermeabilità, con certificazioni IP68/69K che lo rendono in grado di sopportare polvere, urti e immersioni in acqua senza compromettere le prestazioni. Se cerchi un tablet per lavoro o per un uso in ambienti particolarmente “ostili” o situazioni dinamiche, questo OSCAL fa per te e oggi puoi averlo perfino a un costo decisamente vantaggioso, ovvero 199€ con lo sconto del 17% offerto da Amazon. E non è tutto: col suo acquisto hai perfino diritto ad avere uno sconto del 50% su un bel paio di auricolari nuovi di zecca (vai qui per tutte le informazioni).

Il display da 10,1 pollici offre una risoluzione FHD+ (1920×1200 pixel), garantendo immagini nitide e dettagliate, ideali per applicazioni professionali o per l’intrattenimento. Il tablet è dotato di potenti fotocamere, con una fotocamera posteriore da 16 MP e una fotocamera frontale da 13 MP, utili per catturare immagini di alta qualità e per le videochiamate.

Alimentato dal processore T616 Octa-Core, con 16 GB di RAM e uno spazioso storage interno da 128 GB (espandibile fino a 1TB tramite scheda TF), il tablet gestisce senza sforzo multitasking e archivia dati in modo efficiente. Supporta connettività 4G LTE e 5G per una connessione internet veloce e affidabile, oltre a funzionalità come WiFi, Bluetooth e supporto OTG per una maggiore versatilità.

Con una batteria di capacità elevata, lo Spider 8 offre un’autonomia prolungata, garantendo che tu possa lavorare o intrattenerti senza preoccuparti della durata della batteria. In conclusione, il tablet rugged Spider 8 di OSCAL, è una soluzione affidabile per chi cerca un tablet resistente con prestazioni avanzate, adatto per professionisti che lavorano in ambienti difficili. Offre resistenza e funzionalità senza compromessi.

