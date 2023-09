Tablet Samsung IN OFFERTA al 32% di sconto su AMAZON

Samsung è un’azienda che dalla sua vanta anni e anni di esperienza ad altissimi livelli, proponendo sempre prodotti di altissima qualità, solidità e affidabilità. In ogni fascia di mercato, dai top di gamma agli entry level, Samsung riesce sempre ad offrire il massimo dell’esperienza possibile. In questo caso, si tratta di un tablet e vi segnaliamo questo ottimo sconto del 32% sul Galaxy Tab A8 proprio di Samsung per un prezzo finale di 211,77€ a fronte del prezzo di listino di 309,90€.

L’offerta di Amazon sul tablet di Samsung è davvero da non perdere!

Dai film epici ai contenuti guida per i vostri hobby, il tablet Galaxy Tab A8 di Samsung vi dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia con tutta la qualità di un pannello Samsung. Estetica giocosa con un tocco di stile: Galaxy Tab A8 ha un animo vivace e un aspetto giovanile, ideale per ogni situazione e per essere portato in giro anche in ambito lavorativo. Realizzato per offrire un’immersione totale anche quando siete in movimento, il tablet PC Galaxy Tab A8 apre un universo coinvolgente di contenuti, giochi e attività di svago varie.

Dotato di processore Octa-core abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il tablet Galaxy Tab A8 è sempre pronto ad affrontare le sfide di ogni giorno senza consumare la velocità o la batteria. Con Samsung TV Plus, Galaxy Tab A8 offre contenuti TV gratuiti e istantanei sempre e ovunque. Goditi migliaia di ore di notizie, sport, film, una varietà di contenuti per bambini e altro ancora.

Il tablet di Samsung è dunque in sconto su Amazon al 32% per un prezzo finale di 211,77€. Approfittatene!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.