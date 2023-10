Tablet TCL NXTPAPER: ecco il prezzo ASSURDO di Amazon

Spesso e volentieri al giorno d’oggi sentiamo la necessità, quando ci ritroviamo fuori casa per un viaggio o per lavoro, di avere con noi un dispositivo che ci permetta di proseguire senza problemi il nostro flusso di lavoro, e che sia possibilmente leggero in modo da essere trasportato facilmente: i tablet in questo caso sono davvero utilissimi, coniugando la portabilità di uno smartphone alla potenza maggiore di un notebook. Proprio alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il tablet TCL NXTPAPER in offerta al sensazionale prezzo di soli 189 euro, con 10 euro di sconto a confronto del prezzo di listino originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice.

Tablet TCL: perfetto per ogni uso

Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza di questo dispositivo, rappresentato dall’eccezionale display con diagonale da ben 11 pollici e risoluzione 2K: grazie ad esso riuscirai ad apprezzare anche il più piccolo dettaglio, sia per i tuoi file di lavoro sia nel caso in cui tu voglia vedere film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming. Grazie alla tecnologia NXTVISION introdotta dalla compagnia, poi, potrai finalmente dimenticare le fastidiose ditate e i riflessi a schermo che spesso e volentieri possono ostacolare significativamente la visione.

Non è finita qui: il tablet è dotato anche della tecnologia NXTPAPER, grazie al quale si trasforma in un vero e proprio e-book reader, in modo da non affaticarti la vista durante la tua lettura quotidiana.

Nulla da dire anche per quel che riguarda il comparto sonoro, grazie a ben quattro altoparlanti che offrono un suono nitido, chiaro e coinvolgente: potrai così ascoltare i tuoi brani musicali, o guardare tranquillamente un video su YouTube al massimo delle sue potenzialità.

Eccezionale anche l’autonomia, grazie alla performante batteria da 8000 mAh, che ti garantisce fino a 13 ore di streaming online ininterrotto, permettendoti così di arrivare alla fine della giornata senza doverlo nemmeno ricaricare.

Insomma, a poco meno di 190 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo dalle prestazioni eccezionali e davvero versatile, che puoi utilizzare sia per il tuo flusso di lavoro che per puro piacere personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo tablet TCL NXTPAPER in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta terminerà a breve così come le unità disponibili.

