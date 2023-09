Tablet TCL NXTPAPER: il dispositivo Android ad un prezzo SENSAZIONALE

I tablet sono senz’ombra di dubbio i dispositivi attualmente più versanti disponibili sul mercato: essi si pongono perfettamente a cavallo infatti tra la portabilità degli smartphone e la potenza dei più grandi notebook portatili, permettendo di continuare il proprio flusso lavorativo o di studio anche quando ci si trova in viaggio. È proprio sulla base di questa necessità che Amazon ha ben pensato di proporti il tablet TCL NXTPAPER 11 in offerta all’incredibile prezzo di soli 199 euro, con 10 euro di sconto rispetto al prezzo originariamente proposto dalla casa produttrice.

Il tablet TCL per ogni viaggio

Partiamo prima di tutto da uno dei punti forti di questo tablet TCL, rappresentato indubbiamente dal display 2K da ben 11 pollici, che ti permette di avere un’ampia visione, sia che tu stia lavorando o che tu stia guardando una delle tue serie TV preferite sulle principali piattaforme di streaming.

Il tablet offre inoltre una protezione su 10 livelli, che permette di ridurre sensibilmente il senso di affaticamento a livello oculare, proteggendo tra le altre cose anche la vista. Lo schermo presenta poi un particolare sistema antiriflesso e anti ditate, così da restituirti un display completamente pulito da ogni potenziale sporcizia.

Il tutto viene accompagnato poi da un sonoro davvero profondo e nitido, grazie ai quattro altoparlanti presenti, con cui riuscirai a godere appieno dei film e serie TV, o qualsiasi altro contenuto video online. Davvero eccellente anche la batteria, con una capacità da ben 8000 mAh che ti consente di arrivare alla fine della giornata senza particolari preoccupazioni, riuscendo a garantirti fino a 10 ore di streaming sulle principali piattaforme, come ad esempio Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e così via.

Insomma, a meno di 200 euro hai la possibilità di assicurarti un tablet dalle prestazioni davvero eccellenti e molto versatile, utile sia per lavorare in mobilità che per puro piacere personale quando ti ritrovi in vacanza: ecco alcuni dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo caldamente di acquistare il tablet TCL NXTPAPER 11 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero improvvisamente terminare da un momento all’altro.

