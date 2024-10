Tablet TECLAST con tastiera e mouse wireless inclusi in doppio sconto

Se hai bisogno di un tablet che sia efficiente ed economico allo stesso tempo, abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Tablet TECLAST P30T, oggi disponibile su Amazon a soli 109 euro grazie ad uno sconto del 6% ed un ulteriore coupon di 45 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito del doppio sconto, non capita tutti i giorni!

Tablet TECLAST P30T: tutte le caratteristiche tecniche

Il Tablet TECLAST P30T è dotato del più recente sistema operativo Android 14 che garantisce, quindi, operazioni molto più fluide e veloci, offrendo tra l’altro un maggiore controllo sulla privacy e sui dati.

Dal punto di vista tecnico il dispositivo vanta un processore T606 A75 CPU con una GPU Mali-G57 che permette di avere prestazioni eccellenti sia per il lavoro che per il gioco. In più ha 12 GB di RAM e 128 GB di ROM, con Micro SD che consente l’espansione della memoria fino a 4TB per offrire un’eccezionale esperienza multitasking. Ciò vuol dire che avrai tutto lo spazio di archiviazione che vuoi anche per i giochi di grandi dimensioni e le opere audiovisive.

La sua portabilità è massima grazie ad uno spessore sottile di soli 7.8mm ed un peso leggero di circa 440g. Inoltre, nella promozione sono inclusi tantissimi accessori super utili: tastiera Bluetooth, mouse wireless, custodia protettiva, supporto per tablet, cuffie, caricabatterie, cavo di ricarica Type-C, penna touch, adattatore OTG e pellicola protettiva.

Oggi il Tablet TECLAST P30T è disponibile su Amazon a soli 109 euro grazie ad uno sconto del 6% ed un ulteriore coupon di 45 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito del doppio sconto, non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.