Tablet TECLAST in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Nel giro di pochissimi anni il mondo dei tablet si è espanso e diffuso tantissimo all’interno del panorama mondiale, molto probabilmente per merito della loro estrema versatilità, in grado di coniugare sia la portabilità di uno smartphone che la potenza maggiore di un notebook. Proprio a tal proposito Amazon ci viene incontro proponendoci un tablet TECLAST a un prezzo stracciato di soli 99 euro, applicando direttamente un coupon di sconto di 30 euro al momento dell’acquisto.

Un tablet per ogni funzione

Il colore è senz’ombra di dubbio uno dei fattori fondamentali di questo tablet che salta subito all’occhio: parliamo infatti in questo caso di una vivacissima colorazione Mint Green, davvero piacevole da vedere, soprattutto in estate. Il corpo poi è in metallo e dai bordi arrotondati, e questo assicura davvero una grande affidabilità, soprattutto nei momenti in cui ti ritrovi in viaggio e hai necessità di avere una struttura solida.

A livello di prestazioni, poi, nulla da dire su questo tablet: esso è infatti composto dal processore MediaTek MT8183 di ultima generazione, che ti offre le migliori performance mai viste prima su un dispositivo di questa categoria. A corredare il tutto ci pensa poi il processore grafico Mali-G72, che ti permette di giocare a tutti i tuoi titoli mobile preferiti (come ad esempio Fortnite, tanto per citarne uno) senza avere il minimo accenno di tentennamento o frame rate basso.

Buona anche la memoria, con ben 128 GB liberi, all’interno dei quali potrai archiviare senza alcun tipo di problema tutte le tue foto e i tuoi video, oltre che scaricare tutte le applicazioni che desideri senza minimamente preoccuparti di riempirla tutta. Nel caso in cui tu abbia bisogno di ulteriore memoria, puoi sempre fare una piccola supplementazione con una Micro SD extra, totalmente compatibile con questo dispositivo, che può arrivare fino a 1 TB di memoria.

Con nemmeno 100 euro, dunque, puoi portarti a casa un tablet di tutto rispetto, che può essere utilizzato nei più disparati modi, che sia per lavoro o per puro piacere personale: ti consigliamo quindi di acquistare il tablet TECLAST cliccando su questo indirizzo, prima che le scorte vadano completamente esaurite per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.