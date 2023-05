Tablet TECLAST P30S da 10.1 pollici e 4GB RAM a meno di 90 euro su Amazon

Il P30S è un tablet Android economico di Teclast. Fornisce prestazioni significativamente maggiori rispetto al P30 Air e combina il suo chipset MediaTek da 12 nm con una batteria da 6.000 mAh e un display IPS da 10,1 pollici, tra le altre caratteristiche. Acquistalo ora su Amazon a soli 89,99€ invece 119,99 euro.

Il Teclast P30S continua in questa direzione, con Android 12 alimentato da 4 GB di RAM, 64 GB di memoria espandibile e un chipset MediaTek da 12 nm. Secondo le informazioni rilasciate dall’azienda, il MediaTek MT8183 supera di circa 1,29 volte le prestazioni dell’Helio P22 MT6762 che alimenta il Teclast P30 Air, presumibilmente a causa dei suoi core CPU e GPU più potenti.

Inoltre, il Teclast P30S ha un display IPS da 10,1 pollici che possiede una risoluzione di 1.280 x 800 pixel e una batteria da 6.000 mAh che può essere ricaricata tramite USB Type-C.

In più, Teclast include fotocamere posteriori da 5 MP e frontali da 2 MP, e ha deciso anche di inserire un jack per cuffie da 3,5 mm e un lettore di schede microSD. Attualmente, il Teclast P30S è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero incredibile, stiamo parlando di uno sconto del 17% + coupon 10 euro applicabile durante l’evasione dell’ordine. Ricordati anche di abbonarti a Prime per poter richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

