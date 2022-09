Taccuino smart con powerbank e pendrive: GENIALATA per il back to school

Spesso ci si trova in giro, a piedi, in auto o sull’autobus, per un impegno di lavo ro o di studio, con la necessità a un certo punto di dover annotare qualcosa. Un indirizzo, un appunto, magari registrare una nota e al contempo dover ricaricare lo smartphone. E solo allora ci si accorge di aver dimenticato a casa la powerbank di fiducia o di non avere a portata di mano una presa dove caricare il telefonino, ammesso di non aver scordato perfino il caricabatteria.

Per fortuna esistono prodotti come questo incredibile quanto utilissimo taccuino smart compatibile con sistemi iOS/Android. Questo geniale prodotto ti costa appena 71€ e ti semplifica la vita, perché con lui hai a portata di mano un taccuino smart con ricarica wireless, chiavetta USB da 16GB e powerbank da 8000 mAh tutto in uno. Spedizioni veloci garantite dal servizio Amazon.

Taccuino smart con pendrive, ricarica wireless e powerbank

Il taccuino digitale DXQDDX è un accessorio molto utile, anche per studenti e insegnanti. Ha diverse funzioni che ti consentono di lavorare sempre in modo ben strutturato e organizzato, e una batteria duratura che ti permette di portarlo sempre con te senza preoccupazioni, a lezione o quando sei in giro. Un gadget eccezionale di cui a un certo punto farai fatica a separarti.

Il taccuino è realizzato con materiale resistente. Nella parte alta della copertina ci trovi un pad per la ricarica wireless da circa 5W, grazie a una powerbank inclusa da 8000 mAh mentre al suo interno trovi già diversi fogli in formato A5 a sei anelli, che comunque quando hai finito puoi tranquillamente sostituire. Ci sono poi gli alloggiamenti per il cavo della batteria, per la sua ricarica e per i tre attacchi Micro-USB, Type-C e Lighting, che lo rendono compatibile con iPhone e device Android.

A completare il quadro abbiamo una chiavetta USB da 16GB e una buona selezione di colori, ovverosia il classico nero, poi rosso, blu e arancione, così da soddisfare ogni gusto e stile. Che tu sia un insegnante o uno studente, oppure semplicemente ami avere tutto sotto controllo o annotare i tuoi pensieri, fallo tuo senza pensarci su due volte e non te ne pentirai. Vai sulla pagina dell’offerta seguendo questo link, e potrai assicurartelo a 71 euro, con spedizioni veloci e gratuite garantite da Amazon.

