tado° kit base con termostato intelligente CROLLA nuovamente di prezzo (-52%)

Il kit base tado° è la soluzione completa per trasformare la gestione del riscaldamento della tua casa in un’esperienza intelligente e personalizzata. Con il termostato Smart Wireless V3+, il sensore di temperatura e il supporto incluso, puoi controllare e ottimizzare il clima domestico con facilità, il tutto gestito tramite app.

Grazie alla compatibilità con Alexa e Siri, puoi semplicemente chiedere di regolare la temperatura senza alzare un dito. Questa funzionalità rende la gestione del clima domestico più semplice che mai, fai tuo questo fantastico kit approfittando dello sconto del 52% per accaparrartelo a soli 129€ incluse le spedizioni via Prime.

Col termostato Smart Wireless V3+, tado° ti regala il controllo intelligente

Il cuore del kit è il termostato Smart Wireless V3+. Con la sua interfaccia digitale intuitiva, puoi regolare la temperatura da qualsiasi luogo tramite l’app tado° sul tuo smartphone. La connettività wifi consente un controllo remoto completo, garantendo che la tua casa sia sempre alla temperatura desiderata quando rientri. Il kit include un sensore di temperatura aggiuntivo, fornendoti una visione dettagliata delle condizioni termiche in ogni stanza.

Posiziona il sensore dove serve di più, e il sistema tado° adatterà la temperatura di conseguenza. Questo approccio mirato consente di creare un ambiente ottimale in ogni ambiente. Uno degli elementi distintivi di tado° è la sua capacità di apprendere dalle tue abitudini e di adattare automaticamente le impostazioni per ridurre il consumo energetico. La funzione di rilevamento della finestra aperta assicura che non stai riscaldando un ambiente che non ne ha bisogno.

L’installazione del kit base tado° è semplice, e il supporto incluso facilita il montaggio del termostato. Anche chi non è esperto in tecnologia può godere dei vantaggi immediati di un riscaldamento intelligente. Il kit base tado° è la chiave per un comfort termico personalizzato e intelligente: con il controllo remoto, la precisione del sensore di temperatura e la compatibilità con gli assistenti vocali, tado° si posiziona al vertice delle soluzioni smart home per il riscaldamento. Prendilo adesso approfittando dello sconto del 52% per accaparrartelo a soli 129€ incluse le spedizioni via Prime.

