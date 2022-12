Taglia le spese superflue: con questa carta il canone è zero

Il carovita, l’aumento delle bollette e dei costi in generale, ci costringono – nostro malgrado – a tagliare tutte le spese superflue: abbonamenti o pagamenti ricorrenti di cui possiamo fare a meno. Eppure ci sono alcuni costi che sembrerebbero impossibili da eliminare, come il canone della carta di credito. E se ti dicessimo che esiste una soluzione anche a questo? Parliamo di Carta YOU, la recentissima Mastercard di Advanzia Bank che si contraddistingue dalla concorrenza per le sue funzionalità, tra cui proprio il canone azzerato.

Non ti basta? Continua a leggere per scoprirne tutte le caratteristiche e i vantaggi inclusi.

Perché scegliere Carta YOU

Abbiamo parlato del canone azzerato, ma Carta YOU è molto di più. Innanzitutto si tratta di una soluzione assolutamente flessibile: non è necessario, infatti, cambiare banca per richiederla e utilizzarla. Il titolare riceverà infatti una fattura da saldare tramite bonifico bancario, su coordinate già esistenti fornite da lui stesso.

Inoltre, non sarai sottoposto ad alcuna commissione per il prelievo di contanti, né per acquisti effettuati all’estero. Commissione di cambio valuta, emissione della carta, spedizione, blocco carta, commissione d’incasso e PIN sostitutivo sono altrettanto gratuiti. Anche l’assicurazione viaggio, completa e con copertura totale, è inclusa gratuitamente.

Vuoi di più? Carta YOU ti permette anche di ricevere fino a 7 settimane di credito gratuito. Basta effettuare un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (fissato, generalmente, il 16 del mese) e riceverai il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo, che potrai saldare fino a 3 del mese seguente. In più, come titolare puoi scegliere l’opzione di pagamento frazionato. Senza commissioni e interessi, per il massimo della flessibilità.

La carta è una Mastercard Gold, che riunisce in sé tutti i vantaggi e la sicurezza di un circuito tra i più accettati al mondo, sia negli esercizi fisici (anche con tecnologia contactless) che online. Richiedere Carta YOU è semplicissimo e bastano pochi minuti: tutto ciò che dovrai fare è collegarti a questo link, fare clic sull’apposito pulsante, fornire i dati richiesti e seguire le istruzioni riportate a schermo. Emissione e consegna a casa in pochi giorni lavorativi sono gratuite.

