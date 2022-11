Tagliacapelli e regolabarba Braun 7 in 1: peli sempre in ordine con 29€

Oggi su Amazon hai l’occasione che stavi aspettando per fare un affare: il 7 in 1 Braun MGK3, perfetto per barba, viso e capelli che include un rasoio da collo Gillette SkinGuard per una rasatura pulita sulla pelle sensibile, puoi averlo in super offerta con ben 20€ di sconto (40%). Puoi infatti farlo tuo a sole 29€ con le spedizioni super veloci e gratis garantire da Amazon Prime.7-in-1 per barba, viso e capelli Include un rasoio da collo Gillette SkinGuard per una rasatura pulita sulla pelle sensibile.

Regolabarba Braun MGK3: un 7 in 1 perfetto

Questo tagliacapelli-regolabarba è super utile, ha davvero mille funzioni adatte per ogni cosa: come regolabarba è per esempio efficace su barbe da 3-5 giorni e 7 giorni e più. Come tagliacapelli, grazie al motore adattivo e al selettore di precisione con diverse impostazioni di lunghezza a intervalli di 0,5 mm, ti semplifica l’esperienza di rifinitura. Pettine di precisione con il 20% di plastica in meno offre una rifinitura senza sforzi, per baffi, pizzetto, barba incolta o peli.

Le sue lame affilate di lunga durata ti permettono infatti di regolare la barba e tagliare i capelli in modo uniforme e la sua struttura ergonomica facilita l’impugnatura e lo scorrimento sulla mascella, il volto e il capo per una rasatura morbida e delicata. La testina del rasoio elettrico barba e capelli ha un’area di taglio ampia e taglia i peli a ogni passata.

Il dispositivo offre poi 80 minuti di rifinitura senza fili con 18 ore di ricarica, grazie alla batteria NiMH incorporata, e ha una garanzia di 5 anni, registrandosi sul sito ufficiale di Braun. Insomma, approfitta di questa incredibile super offerta per acquistare il fantastico Braun MGK3, con ben 20€ di sconto (40%). Puoi infatti farlo tuo a sole 29€ con le spedizioni super veloci e gratis garantire da Amazon Prime, e consegna in tempo per domani, festa del papà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.