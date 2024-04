Tagliaerba elettrico Bosch: OCCASIONE AMAZON a 79,99€ (-24%)

Con la bella stagione ormai imminente è tempo di prendersi cura del proprio prato in modo da godersi giornate all’aperto con famiglia e amici con un manto erboso ordinato e piacevole da vedere. Su Amazon è andato in sconto l’ottimo tagliaerba elettrico di Bosch che puoi avere a soli 79,99 euro invece di 104,99 grazie ad un risparmio del 24%.

Tagliaerba elettrico Bosch: le caratteristiche

Il Bosch ARM 32 è un tagliaerba potente e versatile che ti permette di mantenere il tuo prato in ordine senza sforzo e con risultati impeccabili. Potrai contare su tre diverse impostazioni per l’altezza di taglio, consentendoti di personalizzare la lunghezza dell’erba tra 20, 40 e 60 millimetri. Inoltre, grazie al suo innovativo pettine per erba, puoi tagliare vicino ai bordi, lungo le pareti e gli steccati, ottenendo un risultato preciso su tutta la superficie erbosa.

L’ampio cesto raccoglierba da 31 litri ti permette di ridurre la necessità di svuotamenti frequenti, permettendoti di concentrarti sulla tosatura. Il motore da 1200W ti assicura una tosatura senza sforzi, anche per l’erba più alta e densa.

ARM 32 è davvero facile da utilizzare e trasportare, grazie al suo peso ridotto di soli 8,5 kg: puoi manovrarlo senza fatica e senza dover fare troppa forza. La dotazione include anche una lama aggiuntiva: con questo acquisto potrai avere prestazioni affidabili e risultati di taglio precisi in poco tempo. Approfitta dello sconto e portatelo a casa a soli 79,99 euro.

