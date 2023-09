Tales of Symphonia per PS4: ORA lo paghi solo 20 euro!

Tales of Symphonia è un gioco uscito inizialmente per Nintendo Game Cube nel 2005 e diede il via a una straordinaria saga molto apprezzata. Appartiene al genere Fantasy in stile Zelda o Final Fantasy ed è un autentico must per chi ama questa categoria di giochi. Offre la possibilità di vivere una storia avvincente, travolgente ma anche commovente, tutto con disegni egregi e con delle musiche ben curate. Tra le caratteristiche principali, il sistema di battaglia in real time senza turni con l’evidenziazione del nemico nella mappa generale a mo’ di mostro. Dunque anche rivoluzionario per il settore. Bene, se hai Play Station 4 oggi lo paghi meno della metà nella sua versione rimasterizzata, grazie allo sconto del 56% in vigore su Amazon. Dunque soli 20,99 euro!

Tales of Symphonia Remastered per PS4: tutto sul gioco

Tales of Symphonia è ambientato in un mondo morente, dove un Prescelto dovrà guidare la salvezza dell’umanità. Tuttavia, la linea che separa il bene dal male si confonde e il destino di due mondi interconnessi è appeso a un filo. Il protagonista di questa epica avventura è Lloyd Irving, che dovrai guidare insieme ai suoi amici per salvare entrambi i mondi. Rispetto alla versione originale, beneficerai di una versione rimasterizzata per PS4.

La trama, come detto, oltre che avvincente, è a tratti anche commovente. I suoi personaggi sono indimenticabili e la trama ti affascinerà al punto che ti dispiacerà completare il gioco. Potrai inoltre gioca fino a un massimo di 3 amici in modalità cooperativa locale e affronta potenti nemici in battaglie in tempo reale. Combina centinaia di attacchi speciali e magie. Stupende le scene d’intermezzo stile anime, che insieme ai personaggi sono stati creati dal famoso artista Kosuke Fujishima.

Approfitta dello sconto del 58% e paga Tales of Symphonia solo 20,99 euro per rivivere un cult fantasy anche su Play Station 4!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.