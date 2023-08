TALK TO ME: 10 accessori tech PAZZESCHI che ti costano meno di 19€

Stanchi per la settimana appena iniziata? Poco male: prendetevi un attimo, rilassatevi, fatevi una bella tisana e date un’occhiata con tutta calma a queste incredibili offerte che Amazon propone anche questo lunedì, per permettervi di portare a casa magari quello smartwatch che vi piaceva tanto o quegli auricolari che tanto piacciono alla vostra compagna.

Amazon, che occasionissime con appena 19€

Abbiamo selezionato per voi alcuni tra i prodotti più interessanti a meno di 20€ legati alla tecnologia, così magari ti verrà più facile trovare quello che ti piace di più. Ah, dimenticavamo: sono tutti articoli che godono di spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

Base di ricarica wireless

Questa base di ricarica è stata progettata appositamente per gli Amazon Echo Buds (2ª generazione, con ricarica wireless), con cavità sagomata per adattarsi alla forma della custodia e garantire una ricarica ottimale. Può essere utilizzata anche per caricare i telefoni cellulari con compatibilità Qi (max 5 W, un solo dispositivo per volta).

Porta cellulare per auto con supporto

Questo compatto e solido supporto per auto per telefono di Miracase è la soluzione ideale: non solo evita che alcuni pulsanti di accensione o volume del cellulare vengano schiacciati dal braccio di bloccaggio, ma è ampiamente compatibile con smartphone o dispositivi elettronici da 4.0 a 7,0 pollici, come compatibile con iPhone 13 Pro Max Mini/12/11 pro max/11/XS MAX/XS/XR/X/SE, con Samsung Galaxy e così via.

Decoder per il digitale terrestre

L’occasione che stavi aspettando per far tuo a poco prezzo un valido decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è qui. Ora su Amazon lo puoi comprare a soli 18€ cliccando su questo link. Spedizioni gratuite e veloci. Semplicissimo da configurare e usare, ha tutto quello che ti serve per goderti la nuova televisione in digitale.

Cuffie da gaming per PC e console

Queste eccellenti cuffie da gioco sono realizzate in materiale resistente, comode da indossare e sono dotate di tutto ciò che serve per godersi al meglio le proprie partite online. Ad esempio hanno il controllo del volume regolabile, puoi semplicemente accendere/spegnere il microfono in base alle tue necessità. se non ne hai bisogno, puoi silenziarlo.

Ripetitore WiFi di Xiaomi

Se hai una casa spaziosa e il segnale WiFi del tuo router non arriva a coprirla tutta, forse abbiamo la soluzione che fa per te. Approfitta della promozione su Amazon del momento e prendi questo ripetitore Xiaomi a 13€ circa. Spedizioni rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro ha due potenti antenne esterne ad alto guadagno che forniscono una copertura più ampia e prestazioni migliorate.

Piccolo caricabatterie, grande potenza

Solo 16€ circa per risolvere tutti i tuoi problemi di ricarica quando sei in giro. Oggi su Amazon c’è infatti un potente caricabatterie a questo prezzo affare che funziona con tutti i dispositivi, indipendentemente dalle loro dimensioni. In più con le spedizioni rapide e gratuite.

Multipresa 6 in 1 (ITA/Schuko)+2 porte USB

Se sei alla ricerca di un super affare, sei arrivato nel posto giusto: in questo momento su Amazon trovi un’eccezionale ciabatta da scrivania che con appena 19€ ti risolve ogni problema di prese elettriche e di ricarica device. Il tutto con le spese di spedizione gratuite. Non mi credi? Allora seguimi.

Portafoglio RFID TEEHON

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio a soli 16€. E tutto vero: questo utilissimo gioiellino costa davvero così poco su Amazon. Cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafoglio in pelle è comodo al tatto ed è rivestito con protezione RFID per impedire l’acquisizione indesiderata di dati, segnali di blocco, come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID. Elegante ma allo stesso tempo sportivo si adatta a qualsiasi outfit.

Powerbank Charmast da 10000 mAh

Le powerbank più sono capienti e veloci e meglio è. considerando che oggi abbiamo sempre dietro con noi diversi dispositivi bisognosi di attenzione e ricarica. Questa powerbank targata Charmast propone in tal senso quanto descritto, ma con in più la comodissima presenza di una spina AC che aiuta moltissimo a ricaricare la batteria e, contemporaneamente, più device. Vola su Amazon seguendo questo link per farlo tuo a soli 19 euro, grazie all’offerta lampo in corso oggi.

Caricatore USB multiplo

E’ il momento di fare un ottimo affare e risolvere un problema. Oggi su Amazon puoi prendere un conveniente ma valido caricabatterie a soli 14€. Paghi praticamente nulla, e ti ritrovi un aggeggio super utile da portare sempre dietro. Ma completa velocemente l’ordine per approfittarne, prima che vada a ruba.

