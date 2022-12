Tamponi salivari rapidi Covid: il kit da 5 per anziani e BAMBINI costa una miseria

La scuola, le piazze affollate, la palestra e i negozi natalizi pieni di gente possono essere i luoghi ideali dove i virus influenzali e il Covid possono avere acchito sulle persone. Allora niente di meglio che, per evitare preoccupazioni, fare un test fai da te che ti permette, tramite tampone, di avere un quadro più chiaro della tua condizione di salute e scoprire se hai contratto il Coronavirus. In questo momento, tra l’altro, se segui il link trovi in offerta ciò che cerchi in confezione da 5 pezzi e a soli 13 euro grazie allo sconto del 36% in corso.

Sono super utili e comodi, non solo perché conservati uno per uno in singole buste separate, ma anche perché, per caratteristiche, non sono invasivi e dunque perfette per i più anziani e i bambini. Spedizione immediata e gratuita tramite i servizi di Amazon Prime.

Polonord Adeste, set di tamponi per Covid-19

Oggi, anche se fa meno paura, sempre più persone contraggono il virus in una forma asintomatica e spesso nemmeno si accorgono di averlo, o averlo avuto. Con questi tamponi rapidi Covid-19 fai da te, un kit pensato per uso autodiagnostico, puoi toglierti ogni dubbio senza spendere una fortuna in costosi test in laboratorio o farmacia.

Il test rapido salivare per l’antigene COVID-19 (Fluido orale) è un test diagnostico in vitro monouso destinato ad individuare il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 che causa il COVID-19 nel fluido orale umano. Il test è progettato per l’uso domestico con l’auto-raccolta dei campioni di fluido orale da individui sintomatici che si sospetta siano stati infettati dal virus COVID-19. Il kit di tamponi antigenici rapidi è certificato CE e rispetta tutti gli standard imposti dalla Comunità Europea, inoltre il tampone antigenico rapido è stato verificato e certificato dall’ente preposto cioè dal Ministero della Salute (ISS).

Il tampone rapido Covid 19 salivare ha una sensibilità pari al 90,1%, con specificità relativa 99,3% e accuratezza 97,0%. Risultati del test rapido antigene sars-cov- 2 sono rapidi e affidabili in soli 15 minuti. In aggiunta, questo test è in grado di rilevare le varianti Inglese, Sud Africana, Indiana o variante Delta e Omicron. Semplice, veloce e pratico, non ci sono altre parole per descrivere questo prodotto che senza farti spendere una fortuna, può aiutarti a capire meglio come sta il tuo organismo: fai tuo questo kit di 5 pezzi con appena 13€. Spedizione immediata e gratuita tramite i servizi di Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.