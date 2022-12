Tamponi salivari rapidi Covid: il kit fai da te da 5 Pezzi è a -22% su Amazon

Se vai su Amazon in questo preciso momento trovi disponibile un test fai da te che ti permette di avere un quadro più chiaro della tua condizione di salute e scoprire se hai contratto il Coronavirus. Segui il link e se vuoi puoi farlo tuo in confezione da 5 pezzi a soli 21 euro. Oggi sempre più persone contraggono il virus in una forma asintomatica e spesso nemmeno si accorgono di averlo, o averlo avuto. Con questi tamponi rapidi Covid-19 fai da te, un kit pensato per uso autodiagnostico, puoi toglierti ogni dubbio senza spendere una fortuna in costosi test in laboratorio o farmacia. Spedizione immediata e gratuita tramite i servizi di Amazon Prime.

Polonord Adeste, set di tamponi per Covid-19

Il test rapido salivare per l’antigene COVID-19 (Fluido orale) è un test diagnostico in vitro monouso destinato ad individuare il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 che causa il COVID-19 nel fluido orale umano. Il test è progettato per l’uso domestico con l’auto-raccolta dei campioni di fluido orale da individui sintomatici che si sospetta siano stati infettati dal virus COVID-19.

Il kit di tamponi antigenici rapidi è certificato CE e rispetta tutti gli standard imposti dalla Comunità Europea, inoltre il tampone antigenico rapido è stato verificato e certificato dall’ente preposto cioè dal Ministero della Salute (ISS). Il tampone rapido Covid 19 salivare ha una sensibilità pari al 90,1%, con specificità relativa 99,3% e accuratezza 97,0%. Risultati del test rapido antigene sars-cov- 2 sono rapidi e affidabili in soli 15 minuti.

In aggiunta, questo test è in grado di rilevare le varianti Inglese, Sud Africana, Indiana o variante Delta e Omicron. Semplice, veloce e pratico, non ci sono altre parole per descrivere questo prodotto che senza farti spendere una fortuna, può aiutarti in un periodo difficile come questo a capire meglio come sta il tuo organismo: fai tuo questo kit di 5 pezzi con appena 21€. Spedizione immediata e gratuita tramite i servizi di Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.