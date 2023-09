Tapis Roulant in offerta: risparmia e mantieniti in forma

Il Tapis roulant è un ottimo alleato per mantenersi in forma comodamente da casa ma anche per simulare lunghe passeggiate quando non si ha tempo o voglia di uscire, magari anche in condizioni meteo avverse. Sul mercato esistono due tipi di tapis roulant: quello elettrico e quello manuale, a seconda delle proprie esigenze e possibilità di spesa. Ma se stavi pensando di acquistare quello di secondo tipo per mancanza di risorse, aspetta! Su Amazon è in corso un’offerta sul Tapis Roulant della Sportstech, modello sTread Fold , 2-in-1 e pieghevole, con uno sconto del 10%. Che abbatte il prezzo a 449 euro!

Una straordinaria promozione, dunque, dato che parliamo di un dispositivo pieghevole, quindi adatto anche per gli ambienti domestici meno generosi in termini di spazio, dato che potrai comodamente riporlo dopo l’uso. E ancora una pedana da 6 km/h e 12 km/h di Velocità in base alle proprie esigenze; così come 12 Modalità di Corsa + 4 di camminata. Insomma, capace di soddisfare tutte le esigenze.

Tapis Roulant Sportstech sTread Fold: tutte le caratteristiche

Questo Tapis Roulant è dotato di un potente motore da 1,5 CV, il tutto, senza produrre rumori fastidiosi. Puoi adattarlo a tutte le tue esigenze di movimento, grazie alle 12 modalità di corsa e alle 4 modalità di camminata preimpostate. Inoltre, offre una velocità massima di corsa di 12 km/h e una velocità massima di camminata di 6 km/h. Interessante poi la tecnologia LED incorporata, che renderà meno noiosa la tua sessione di allenamento. Inoltre, è compatibile con la fascia cardio Sportstech e si illumina in 7 colori a seconda della frequenza cardiaca e dell’intensità dell’allenamento.

E’ altresì dotato di 2 moderni display LCD e di altoparlanti Bluetooth integrati, così potrai ascoltare la musica direttamente dal tapis roulant. Inoltre, è possibile utilizzarlo con un telecomando e con l’App Sportstech Live. Infine, c’è il grande vantaggio che sia salvaspazio essendo pieghevole. Dunque, non lasciarsi sfuggire l’offerta in corso: lo pagherai 449 euro grazie a uno sconto del 10%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.