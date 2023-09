Tapis roulant pieghevole: l'OFFERTA A TEMPO è pazzesca!

Se sei alla ricerca di un tapis roulant multifunzione, che si connette ai tuoi dispositivi tramite Bluetooth e che sia anche pieghevole, allora questa offerta a tempo che ti proponiamo ora fa davvero al caso tuo! Parliamo infatti di Mobvoi Home, il tapis roulant pieghevole che ti permette anche di salvare spazio in casa. Non solo, porta in dote tante funzioni. Qualche esempio? Il sistema Treadmill Incline 3HP con fino al 15% di inclinazione, così potrai simulare corse in salita comodamente a casa tua. E ancora puoi installare l’app di Allenamento, così da monitorare la tua attività fisica direttamente sul tuo telefono. Comodissimo il Monitor LED per avere tutti i parametri davanti a te. Sai quanto paghi ora? Solo 444,50 euro, più altri possibili sconti da applicare. Ma devi sbrigarti se sei davvero interessato!

Tapis roulant Mobvoi Home: tutte le caratteristiche

Nell’incipit abbiamo anticipato alcune delle interessanti caratteristiche del tapis roulant domestico Mobvoi Home che qui approfondiamo. Come la possibilità di impostare inclinazioni dallo 0 al 15% con incrementi dell’1%. Fino a 25 programmi preimpostati da utilizzare, per soddisfare il tuo esercizio quotidiano, che si tratti di camminare, fare jogging o correre. Facile associare e sincronizzarlo con altri tuoi dispositivi, come lo samrtwatch o il telefono per un ulteriore monitoraggio della tua attività. Inoltre, potrai installare l’app Mobvoi Treadmill per avere il tapis roulant direttamente sul tuo smartphone!

Il potente motore da 3 CV, è sia efficiente dal punto di vista energetico che super silenzioso, circa al di sotto di 74 dB. Il monitor touchscreen a LED è molto ricco di dati: potrai così visualizzare in real time tempo, distanza, velocità, calorie bruciate e pulsazioni. Touch screen interattivo per controllare la velocità. La gamma di velocità è di 1 km/h – 14 km/h e la velocità massima fino a 14 km/h. Occupa pochissimo spazio, essendo, oltre che pieghevole, anche molto compatto. Inoltre, grazie alle 4 ruote di trasporto puoi spostarlo dove vuoi in casa. Ha perfino una cintura per non farti cadere mentre fai esercizio.

Insomma, cosa volere di più? Paga ora solo 444,50 euro grazie allo sconto del 5%, che potrai ulteriormente abbassare con gli altri sconti previsti al momento del check out!

