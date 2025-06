Tapo C520WS: sicurezza avanzata e visione notturna a colori a prezzo shock

Con le ferie estive alle porte, in molti pensano di dotarsi di un sistema di videosorveglianza accessibile da remoto, per proteggere la propria casa mentre sono in vacanza. La telecamera WiFi per esterni Tapo C520WS è una soluzione completa per la sicurezza domestica, con un equilibrio tra tecnologia avanzata e un prezzo competitivo. Disponibile attualmente con uno sconto fortissimo, pari addirittura al 33%, questo dispositivo offre funzionalità di alto livello a un costo ridotto, ideale per chi cerca un sistema di videosorveglianza affidabile senza spendere cifre elevate.

Tapo C520WS: caratteristiche tecniche

La caratteristica principale della Tapo C520WS è la sua capacità di ripresa in risoluzione QHD 2K (2560×1440), che offre immagini nitide e dettagliate, quasi il doppio rispetto ai modelli Full HD tradizionali. Inoltre, la tecnologia Starlight per la visione notturna a colori rappresenta un valore aggiunto significativo, garantendo riprese chiare anche in condizioni di illuminazione limitata, grazie all’apertura F1.6 e ai sensori avanzati.

Un altro punto di forza è la copertura panoramica a 360° in orizzontale e 130° in verticale, che elimina praticamente ogni angolo cieco. Questa funzione è particolarmente utile per monitorare ampie aree esterne senza necessità di installare più dispositivi. Inoltre, l’intelligenza artificiale integrata permette di classificare i soggetti rilevati, distinguendo con precisione tra persone, animali domestici e veicoli, migliorando l’efficacia del monitoraggio.

Le specifiche tecniche includono una velocità di registrazione fino a 30 fotogrammi al secondo e una visione notturna con portata fino a 30 metri, rendendola ideale per un’ampia gamma di utilizzi. Le dimensioni compatte (12,4×12,3×10,7 cm) e il peso contenuto di 500 grammi facilitano l’installazione in qualsiasi ambiente esterno, senza risultare ingombrante.

La compatibilità con connessioni cablate e wireless semplifica l’installazione, mentre l’integrazione con Amazon Alexa consente un controllo vocale pratico e intuitivo.

Per quanto riguarda la sicurezza attiva, la Tapo C520WS integra un sistema di allarme personalizzabile che combina effetti sonori e visivi, come messaggi vocali registrabili e luci lampeggianti. Questo approccio offre un deterrente immediato per eventuali intrusioni. Progettata per resistere agli agenti atmosferici, la telecamera vanta una certificazione IP66, garantendo protezione contro pioggia, polvere e condizioni climatiche avverse.

Per archiviare le riprese, il dispositivo offre due opzioni: o la memoria locale tramite scheda microSD, o il servizio cloud in abbonamento Tapo Care, offrendo quindi la massima flessibilità agli utenti.

Tapo C520WS: l’offerta su Amazon

Con un prezzo attuale di 59,99€, scontato rispetto al listino originale di 89,99€ (-30 euro, -33%), la Tapo C520WS è la scelta giusta per chi desidera migliorare la sicurezza della propria abitazione in vista dell’estate. Scopri di più sulla Tapo C520WS e approfitta di questa offerta fantastica su un dispositivo che unisce prestazioni elevate, facilità d’uso e prezzo conveniente.

