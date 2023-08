Tappetino refrigerante Mora Pets: CANI E GATTI al FRESCO ce comfort garantito

Il tappetino refrigerante Mora Pets è la soluzione perfetta per mantenere i tuoi cani e gatti freschi e confortevoli durante le giornate calde dell’estate. Questo tappetino rinfrescante utilizza un gel speciale che assorbe il calore corporeo dei tuoi animali domestici, fornendo una sensazione di freschezza e comfort.

Aiuta quindi i tuoi fedeli amici a quattro zampe a sopportare meglio il terribile caldo di questo periodo e acquista questo tappetino a 16€, risparmiando su di esso il 20% grazie all’apposito coupon sconto da spuntare sulla pagina del prodotto.

Tappetino refrigerante Mora Pets: addio caldo per i tuoi gatti e cani

Il tappetino è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono durata e comfort. La superficie superiore è realizzata in un tessuto resistente e morbido al tatto, che offre una sensazione piacevole per i tuoi animali domestici. Il gel refrigerante interno è sicuro e non tossico, garantendo la sicurezza dei tuoi animali domestici durante l’uso.

Il gel refrigerante all’interno del tappetino assorbe il calore corporeo dei tuoi animali domestici quando si sdraiano su di esso, offrendo un effetto rinfrescante istantaneo. Il tappetino aiuta a abbassare la temperatura corporea dei tuoi animali domestici, fornendo loro un comfort duraturo durante le giornate calde. È particolarmente utile per cani e gatti che possono soffrire di disagio a causa del caldo estivo.

Il tappetino è disponibile in diverse dimensioni per adattarsi alle esigenze dei tuoi animali domestici. La dimensione M 65 x 50 cm è adatta per cani e gatti di piccole e medie dimensioni. Assicurati di scegliere la dimensione corretta in base alle dimensioni del tuo animale domestico per garantire un comfort ottimale.

Il tappetino è leggero e facile da trasportare, consentendoti di utilizzarlo ovunque tu vada. Acquista questo tappetino a 16€, risparmiando su di esso il 20% grazie all’apposito coupon sconto da spuntare sulla pagina del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.