La W nella targa dell'auto ha un significato piuttosto singolare ma tutti lo ignorano

In Germania, dal 2012, chi possiede due veicoli della stessa categoria può usare una targa intercambiabile segnata da una piccola W. Un dettaglio che molti notano nel traffico senza sapere davvero che cosa significhi. Non è un codice misterioso né una sigla locale: indica un sistema pensato per chi alterna due mezzi e non li usa mai nello stesso momento.

La piccola W sulla targa: cosa indica e perché esiste

La piccola W sulla targa tedesca sta per Wechselkennzeichen, cioè targa intercambiabile. Non ha nulla a che fare con la città di immatricolazione, con la polizia o con veicoli di servizio. Dice semplicemente che quel numero può essere usato da due mezzi registrati, ma solo rispettando regole precise.

Il sistema è stato introdotto in Germania nel 2012 per chi ha più veicoli e li usa in periodi diversi. Il caso classico è quello di chi tiene una vettura d’epoca per l’estate e un’auto normale per tutti i giorni. Oppure di un motociclista con due moto, scelte a seconda della stagione o del tragitto. L’idea era rendere più semplice la gestione e, in parte, alleggerire i costi.

La lettera si vede in alto, sopra il bollino di registrazione. È piccola, facile da ignorare. Non a caso, in una discussione circolata su Reddit dopo la foto di una targa di Ludwigsburg, diversi utenti hanno ammesso di non sapere che cosa fosse. “Pensavo fosse una marcatura locale”, ha scritto un automobilista. In realtà, quella W racconta tutt’altro.

Come funziona la targa intercambiabile tra due veicoli

La targa intercambiabile tedesca è fatta in due parti. Ed è proprio qui la differenza rispetto a una targa normale. La parte comune contiene lo stemma ufficiale, la lettera W e la prima parte del numero. È il pezzo che il proprietario sposta fisicamente da un veicolo all’altro.

L’altra parte, invece, resta fissata al singolo mezzo. Qui ci sono anche il contrassegno della revisione tecnica, il TÜV, e l’ultima cifra della targa. Quando si vuole usare il secondo veicolo, quindi, non si cambia tutto: si trasferisce soltanto la sezione condivisa.

Le regole, però, sono strette. I due mezzi devono appartenere alla stessa classe di veicolo: due auto, per esempio, oppure due motocicli. Non si può abbinare un’auto a una moto, né un’auto a un rimorchio. E soprattutto i due veicoli non possono circolare nello stesso momento su strada pubblica con la stessa registrazione.

In sostanza, la W sulla targa indica che quel numero vale per più di un mezzo. Ma uno alla volta. Una differenza piccola solo in apparenza.

Costi, limiti e divieti: perché resta poco usata in Germania

Il risparmio legato alla targa con la W c’è, ma non sempre è così rilevante. Alcune compagnie assicurative tedesche offrono tariffe dedicate a chi usa il Wechselkennzeichen, soprattutto quando uno dei due veicoli percorre pochi chilometri all’anno. Il vantaggio, però, cambia molto in base al contratto, al conducente e al tipo di mezzo assicurato.

Sulla tassa di circolazione, invece, non scatta uno sconto automatico. Ed è uno dei motivi per cui questa soluzione non ha mai sfondato davvero. Chi si aspettava una formula molto conveniente spesso ha trovato un beneficio più modesto del previsto. Per le auto storiche, poi, esistono già polizze specifiche per veicoli usati di rado, a volte più semplici da gestire.

C’è anche un altro limite pratico. Il veicolo senza la parte comune della targa non può restare su una strada pubblica e nemmeno in un parcheggio aperto al pubblico. Deve stare in un box, in un cortile privato o comunque in un’area fuori dalla circolazione ordinaria. Altrimenti, secondo le norme applicate dalle autorità locali, possono arrivare sanzioni dal Comune o dalla polizia.

Per questo la targa intercambiabile in Germania è rimasta una scelta di nicchia. Può funzionare per chi ha uno spazio privato, abitudini regolari e due veicoli usati davvero in alternativa. Per molti altri è più semplice scegliere una targa stagionale o tenere due immatricolazioni separate. La piccola W, intanto, continua a incuriosire chi la incrocia nel traffico: un segno poco conosciuto, e più raro di quanto sembri.