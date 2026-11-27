Immagine generata con AI

Se hai mai guidato un’auto moderna e ti sei ritrovato a cercare un tasto fisico che non c’era più, sostituito da un menu touchscreen a tre livelli di profondità, capirai subito perché la notizia del nuovo brevetto Audi sta facendo discutere. Il costruttore tedesco ha depositato in Germania una domanda di brevetto per un sistema di tasti fisici retrattili capace di nascondersi letteralmente dietro il display centrale dell’infotainment, uscendo allo scoperto solo quando serve. Una soluzione ibrida che prova a rimettere d’accordo chi ama il design minimalista e chi non sopporta di dover guardare lo schermo per abbassare il volume.

Il problema che il brevetto cerca di risolvere

Negli ultimi anni, l’industria automobilistica ha puntato tutto sui grandi touchscreen centrali. Il risultato? Abitacoli esteticamente più puliti, ma spesso meno intuitivi da usare mentre si guida. Cambiare la temperatura dell’aria condizionata o regolare il volume della musica richiede attenzione visiva e più tocchi sullo schermo, distogliendo gli occhi dalla strada.

Audi ha descritto apertamente la propria soluzione come una risposta all’eccesso di touchscreen nelle auto moderne. Non è la prima casa automobilistica a fare marcia indietro su questo tema — diversi produttori hanno già reintrodotto manopole fisiche dopo i feedback negativi degli utenti — ma l’approccio brevettato da Audi è decisamente più sofisticato e originale rispetto a un semplice ritorno al passato.

Come funzionano i tasti fisici retrattili Audi: la meccanica del brevetto

Il cuore del sistema è una barra motorizzata di pulsanti fisici che scorre fuori dal bordo inferiore del display centrale dell’infotainment. Quando non serve, la barra rimane nascosta sotto lo schermo: l’abitacolo mantiene il suo aspetto pulito e contemporaneo, con la superficie touch pienamente visibile e funzionante. Quando invece l’utente vuole usare i comandi fisici, la barra emerge automaticamente.

→ Leggi anche: BYD Fang Cheng Bao Tai 9: il SUV ibrido plug-in cinese con il volante che sparisce nella plancia

Il brevetto prevede tre modalità di attivazione distinte:

Avvio automatico : la barra esce quando si accende il veicolo;

: la barra esce quando si accende il veicolo; Attivazione vocale : basta un comando con la voce per farla uscire o rientrare;

: basta un comando con la voce per farla uscire o rientrare; Attivazione gestuale: un gesto riconosciuto dal sistema fa scorrere la barra nella posizione desiderata.

Un dettaglio particolarmente intelligente riguarda la ridondanza dei controlli: quando la barra è estratta e i pulsanti fisici sono visibili e utilizzabili, gli stessi comandi rimangono disponibili anche sul touchscreen. In pratica, il guidatore può scegliere liberamente quale interfaccia usare in ogni momento, senza che le due modalità si escludano a vicenda.

Design e usabilità: due mondi che si incontrano

Il punto fondamentale di questa tecnologia è che non costringe a scegliere tra estetica e praticità. Quando la barra è chiusa, l’abitacolo appare esattamente come quello di un’auto full-touch: superfici continue, nessun tasto in vista, linee pulite. Quando la barra è aperta, si torna alla concretezza dei comandi fisici — quelli che si possono premere senza guardare, anche con i guanti, anche di notte.

Immagine generata con AI

Per chi guida spesso in autostrada o in condizioni di scarsa visibilità, la differenza è tutt’altro che marginale. Abbassare il volume o attivare i fendinebbia con un tasto fisico richiede una frazione di secondo e zero distrazione visiva. Fare la stessa cosa su un touchscreen richiede di trovare l’icona, toccarla con precisione e verificare visivamente il risultato. I tasti fisici retrattili Audi provano a restituire quella semplicità senza rinunciare al look moderno che il mercato oggi si aspetta.

Brevetto depositato in Germania: cosa significa in pratica

Vale la pena chiarire una cosa importante: si tratta di un brevetto depositato in Germania, non di una tecnologia già disponibile sulle auto in vendita. La distanza tra un brevetto e un prodotto commercializzato può essere anche di diversi anni, e non è detto che ogni brevetto si traduca poi in un componente di serie.

→ Leggi anche: Honor Magic V6, il pieghevole con piega invisibile arriva a marzo 2027

Detto questo, il deposito di un brevetto è sempre un segnale concreto di dove un costruttore sta investendo la propria ricerca. Audi non ha brevettato questa soluzione per caso: significa che il tema dei controlli fisici è considerato strategicamente rilevante, e che il marchio sta esplorando attivamente come reintegrarlo nei prossimi modelli senza compromettere il design.

La notizia è stata riportata il 24 novembre 2026 e ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati di automotive e di chi segue le tendenze del design degli abitacoli. Il dibattito tra touchscreen puri e controlli fisici è uno dei più accesi nel settore, e un brevetto di questo tipo alimenta ulteriormente la discussione su quale direzione prenderà l’industria nei prossimi anni.

Il contesto più ampio: il ritorno dei comandi fisici nell’automotive

Audi non si muove nel vuoto. Negli ultimi anni, diversi studi sulla sicurezza alla guida hanno evidenziato come i touchscreen richiedano tempi di reazione più lunghi rispetto ai comandi fisici tradizionali. Alcune autorità di settore hanno iniziato a valutare linee guida più stringenti sull’uso delle interfacce touch durante la guida.

In questo scenario, la soluzione dei tasti fisici retrattili Audi si inserisce in una tendenza più ampia: quella di trovare un equilibrio tra innovazione digitale e ergonomia reale. Non si tratta di un passo indietro tecnologico, ma di un passo avanti nella comprensione di come le persone usano davvero le loro auto. Avere una barra motorizzata che si attiva con la voce o con un gesto è, a tutti gli effetti, una tecnologia più avanzata di un semplice schermo touch.

Quello che Audi ha brevettato è essenzialmente un sistema adattivo: l’interfaccia si trasforma in base al contesto e alle preferenze del guidatore. Se questa filosofia si tradurrà nei modelli di produzione, potrebbe cambiare concretamente il modo in cui interagiamo con le nostre auto. Per ora, il brevetto è il primo tassello di un puzzle ancora da completare — ma è un tassello che vale la pena tenere d’occhio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.