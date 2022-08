Tastiera Bluetooth Logitech Keys-To-Go per dispositivi iOS ad un prezzo FOLLE su Amazon

Collegati al tuo iPhone, iPad, Apple TV e altro ancora con la tastiera wireless Logitech KEYS-TO-GO tramite Bluetooth. Il suo design ultrasottile è dotato di tasti a forbice per pressioni dei tasti reattive ma silenziose. Ci sono anche tasti di scelta rapida dedicati per iOS per un facile accesso al cambio di app, ai controlli del volume e all’acquisizione dello schermo. La tastiera è inoltre dotata di una guarnizione idrorepellente che la protegge da schizzi, briciole e sporco. Acquistala a soli 50,90€ su Amazon invece di 69,99€.

Se ti capita di rovesciare qualcosa su di esso, puoi pulirlo facilmente. Il supporto incluso si collega alla tastiera e consente una visualizzazione più semplice del telefono durante la digitazione. Con soli 0,25″ di spessore e 9,5″ di lunghezza, la KEYS-TO-GO è la tastiera ultra-mobile che puoi portare ovunque. Si ripone nella borsa o nella valigetta, si infila in qualsiasi zaino e si adatta persino tra le pagine di una rivista.

Goditi la facilità e il comfort di una normale tastiera. Riceverai un feedback tattile ogni volta che premi un tasto, il tutto con risultati rapidi e accurati. Inoltre, un’intera riga di tasti funzione e scorciatoie esegue le tue azioni preferite specifiche per iOS.

I tasti a forbice ti consentono di digitare silenziosamente mentre prendi appunti o invii un e-mail. KEYS-TO-GO ti consente di digitare fino a 3 mesi senza dover ricaricare la batteria. Un indicatore luminoso del livello della batteria ti dice quando è il momento di ricaricare e con il cavo di ricarica USB incluso, la ricarica è facile. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

