Tastiera Bluetooth MULTI-DISPOSITIVO a prezzo MAI VISTO PRIMA

È ora di ottimizzare la tua postazione di lavoro ovunque tu sia con la Tastiera Bluetooth iClever, oggi disponibile su Amazon a soli 30 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito della promozione, gli articoli stanno andando a ruba.

Tastiera Bluetooth iClever: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera Bluetooth iClever ha una struttura in acciaio inox e ABS con 10 di inclinazione, quindi permette un funzionamento senza cluster sulla scrivania, rendendola una scelta ideale per l’uso in ufficio.

Una delle sue caratteristiche di spicco è la sua funzionalità multi-dispositivo: questa tastiera è in grado di passare da un dispositivo all’altro con la tecnologia BT 5.1 e riconosce automaticamente i diversi sistemi operativi e layout. La sua compatibilià è praticamente universale infatti supporta PC/Laptop Windows, iMac/Macbook, iPhone/iPad, smartphone/tablet Android e così via.

L’autonomia è un’altra specifica importante: il gadget dispone di una batteria ricaricabile che garantisce fino a 45 giorni di utilizzo (2 ore al giorno) e con la funzione di risparmio energetico consente di mettere a riposo la tastiera del computer dopo 30 minuti di inattività.

Anche la modalità di utilizzo non è da meno con il meccanismo dei tasti a forbice che migliora il feedback e la stabilità. Inoltre la corsa ottimizzata dei tasti e i nastri antiscivolo rendono la digitazione più comoda, silenziosa e precisa.

