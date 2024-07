Tastiera con Retroilluminazione da oltre 16 MILIONI DI LUCI scontatissima al 40%

Rendi la tua postazione di lavoro più colorata ed efficiente che mai con la Tastiera Meccanica Retroilluminata EPOMAKER SKYLOONG! Oggi è disponibile su Amazon a soli 35 euro con un mega sconto del 40%.

Tastiera Meccanica Retroilluminata EPOMAKER SKYLOONG: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera Meccanica Retroilluminata EPOMAKER SKYLOONG è dotata di terminali sostituibili a caldo, con i quali è possibile installare altri tipi di interruttori ottici direttamente senza saldatura. In questo modo puoi prolungare la durata della tastiera in una certa misura per un divertimento maggiore.

Questo modello si caratterizza per una Retroilluminazione da oltre 16,9 milioni di luci con cui creare effetti luminosi sempre diversi in base alle tue esigenze: potrai scegliere tra modalità come Aurora, Ripple, Musica, Arcobaleno, Onde, Gradiente, Mulino a vento, Spectrum e luce singola senza ultizzare nessun driver in particolare.

Inoltre hai a disposizione 3 livelli di modalità di modifica utente con i quali potrai personalizzare la tastiera in base alle tue preferenze e scenari. Tra l’altro la memoria flash integrata salverà l’impostazione in modalità offline così da non perderla e riutilizzarla ogni volta che vuoi.

La compatibilità del dispositivo è davvero estesissima: puoi sfruttarlo con Windows 10/8/7, Win Vista, Windows XP e Mac OS, e viene fornito con un cavo USB da tipo C a tipo A da 60 pollici.

