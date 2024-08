Tastiera Corsair K55 RGB PRO XT: per veri Pro e in super sconto

Corsair K55 RGB PRO XT è una tastiera da gaming che si distingue per la sua versatilità e le sue funzionalità avanzate, pur mantenendo un prezzo accessibile. Perfetta non solo per i Pro, per i giocatori più appassionati ed esigenti, ma anche per tutti coloro che vogliono qualcosa di molto più performante di una qualsiasi tastiera da cestone senza però spendere una fortuna. Di conseguenza lo sconto Amazon di oggi è davvero interessante: un ricco MENO 38% che fa crollare il prezzo di listino da 80 euro a 50 euro! Davvero un’offerta esagerata, assolutamente da non perdere!

K55 RGB PRO XT presenta un design sobrio e funzionale, con un poggiapolsi imbottito che garantisce un comfort prolungato durante le sessioni di gioco più intense. Un altro punto di forza di K55 RGB PRO XT è la sua costruzione robusta. La tastiera è realizzata in plastica di alta qualità e presenta una finitura opaca che resiste alle impronte digitali. È anche certificata IP42, il che significa che è resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua, perfetta quindi per lunghe sessioni di gioco.La retroilluminazione RGB personalizzabile a cinque zone aggiunge un tocco di stile, è la classica ciliegina sulla torta.

K55 RGB PRO XT è dotata di switch a membrana, che offrono una digitazione silenziosa e confortevole. Sebbene non siano paragonabili agli switch meccanici in termini di feedback tattile, gli switch a membrana della K55 RGB PRO XT sono comunque reattivi e adatti sia per il gaming che per la scrittura. La tastiera include anche sei tasti macro dedicati, che possono essere programmati per eseguire comandi complessi con un solo tocco. Questa funzionalità è particolarmente utile per i giocatori che desiderano ottimizzare le loro prestazioni in gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.