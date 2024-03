Tastiera da GAMING Logitech ad un prezzo ASSURDO: devi comprarla al VOLO

Ogni videogiocatore che si rispetti deve avere le sue periferiche di ultima generazione. Se ami passare ore davanti al PC e vuoi performare al massimo delle possibilità sia online che offline, allora questa tastiera da gaming è pensata proprio per te. La Logitech G512 è stata da poco messa in super sconto su Amazon ad una cifra folle che non puoi farti scappare: 89,00 euro! È una delle migliori che puoi trovare sul mercato, ricercatissima anche dai pro player più esperti e che ora puoi fare tua con un risparmio epocale. Dotata di telaio in alluminio e con il layout in italiano, ti farà innamorare a prima vista.

Tastiera da gaming Logitech: è l’occasione perfetta per ogni videogiocatore

Con lo switch meccanico GX Brown, la tastiera da gaming Logitech G512 è l’ideale se ti stai approcciando al mondo dei videogiochi da PC o se vuoi migliorare le tue performance. Avrai infatti modo di godere di un feedback di attivazione percepibile, anche grazie alla lega in alluminio e magnesio satinato che costituiscono il corpo vero e proprio della tastiera, per un design minimal ma ricco di tasti e funzionalità diverse.

Non poteva mancare il Lightsync RGB, un sistema di illuminazione per ogni singolo tasto che può essere modificato, per avere un’integrazione completa durante il gioco grazie allo spetto di circa 16.8 milioni di colori che Logitech ha da offrire. Con la porta USB passthough all’ingresso, non te la dovrai nemmeno più vedere con l’input lag. Ogni singolo comando arriverà immediatamente al sistema, così che potrai avere una manovra d’azione immediata.

Ti segnalo infine la presenza del software Logitech G Hub, utile per programmare l’illuminazione e personalizzarla, per decidere le varie modalità di gioco e per procedere con una nuova installazione dei driver in caso di problemi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.