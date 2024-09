Tastiera da gaming Logitech in promozione esclusiva solo su Amazon

Per ottimizzare la tua postazione di gioco, sfrutta questa promozione pazzesca sulla Tastiera da gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED! Oggi è disponibile su Amazon a soli 169 euro con uno sconto incredibile del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitatissimo!

Tastiera da gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

La Tastiera da gaming Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED è un vero e proprio must-have per chi è appassionato di videogiochi e vuole ottimizzare la propria postazione di gioco.

Una delle sue specifiche tecniche di spicco è il suo sensore ottico avanzato HERO 2 che garantisce un tracking di oltre 500 IPS, fino a 32.000 DPI e una calibrazione precisa senza la presenza di smoothing, accelerazione o filtraggio.

Inoltre è dotata di tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE che consentono una precisione di livello professionale e un’attuazione ottica a bassa latenza con un clic nitido e tattile. In questo modo potrai effettuare qualsiasi operazione nel modo più preciso e fluido possibile, così da essere protagonista anche delle sfide più complesse.

Il comfort non è da meno e garantisce un’utilizzo sempre comodissimo anche dopo ore e ore di gioco. In più, la compatibilità è davvero universale e, grazie al collegamento wireless, potrai associarla in un attimo a qualsiasi dispositivo senza installare programmi in particolare.

