Tastiera da gaming Logitech in sottocosto: ancora per pochissimo su Amazon

Ti presentiamo una tastiera da gaming che coniuga prestazioni elevate, design compatto e tecnologie avanzate! Si tratta della Logitech G915 LIGHTSPEED TKL, ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 28% quindi a soli 194 euro. Questa è l’occasione perfetta per portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore. Scopri l’offerta qui.

Un design che ottimizza lo spazio

Con il suo formato TKL (Tenkeyless), la Logitech G915 LIGHTSPEED TKL elimina il tastierino numerico, offrendo più spazio per i movimenti del mouse e riducendo l’ingombro sulla scrivania. Le sue dimensioni compatte di 36,8 x 15 x 2,2 cm la rendono estremamente portatile, perfetta per chi desidera una configurazione minimalista o per chi partecipa a tornei e LAN party. Inoltre, il comodo alloggiamento per il ricevitore USB integrato ne facilita il trasporto.

Il cuore pulsante di questa tastiera è la tecnologia LIGHTSPEED, che garantisce una latenza di appena 1 millisecondo, equiparabile alle migliori tastiere cablate. Questo significa che potrai godere di una reattività immediata, fondamentale per le sessioni di gaming più intense. Inoltre, con un’autonomia di fino a 40 ore con una singola ricarica, non dovrai preoccuparti di interruzioni improvvise durante le tue maratone di gioco.

Personalizzazione e illuminazione RGB avanzata

Per gli appassionati di estetica e personalizzazione, la G915 TKL offre la tecnologia LIGHTSYNC RGB, che permette di sincronizzare l’illuminazione con i contenuti visualizzati sullo schermo. Con una tavolozza di 16,8 milioni di colori, puoi creare configurazioni uniche e suggestive, tutte gestibili comodamente tramite il software gratuito Logitech G HUB, compatibile con Windows, macOS, ChromeOS, Android e iOS.

Un altro punto di forza della Logitech G915 TKL è la disponibilità di switch meccanici a profilo ribassato in tre varianti: GL Tactile (feedback percepibile), GL Linear (attivazione fluida) e GL Clicky (feedback sonoro e tattile). Questi switch combinano la precisione degli switch meccanici tradizionali con un design più sottile, garantendo un’esperienza di digitazione confortevole e reattiva.

Ad un prezzo di soli 194 euro, grazie ad uno sconto Amazon del 28%, questa tastiera da gaming Logitech rappresenta un affare speciale! Per chi cerca il perfetto equilibrio tra portabilità e prestazioni in ambito gaming, la Logitech G915 LIGHTSPEED TKL è una scelta che difficilmente deluderà. Scopri di più sull’offerta qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.