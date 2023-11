La tastiera che ameranno tutti i developer oggi costa NULLA!

I developer, solitamente, preferiscono le tastiere QWERTY con layout inglese. Questo perchè alcuni tasti sono più facilmente raggiungibili in questa impostazione. Ecco quindi che Logitech ci viene in soccorso grazie alla sua MX Mechanical Mini: una tastiera compatta, silenziosa, ma davvero comoda da utilizzare. La tastiera per developer oggi costa solo 128,85€ grazie allo sconto del 19% disponibile su Amazon adesso! Approfittane subito!

La tastiera Logitech perfetta per developer

Il layout in inglese aiuta tantissimo i developer che, ogni giorno, devono scrivere centinaia di righe di codice. In moltissimi sanno che questo tipo di tastiere velocizzano l’inserimento di tutti i testi e i simboli più utilizzati da questa categoria di utenti.

Per questo motivo, si è creato un vero e proprio mercato in cui, di fatto, stanno dilagando questo tipo di tastiere. Ne fa parte ovviamente anche la MX Mechanical Mini di Logitech. Si tratta di un modello con tasti meccanici, facilmente removibili, molto soddisfacenti da utilizzare.

I tasti removibili permettono non solo una corretta pulizia della tastiera, ma permettono inoltre di personalizzare la tastiera stessa a piacimento. Questo modello inoltre è dotato di retroilluminazione: si tratta di un plus non da poco che migliora l’esperienza d’uso generale di questo modello.

Ovviamente si tratta di una tastiera senza fili bluetooth: in scatola Logitech ha aggiunto un pratico dongle per il collegamento rapido al proprio computer oltre che un pratico cavo USB-C. Una singola carica, in base a quanto si utilizza la retroilluminazione, può durare moltissimi mesi.

Il prezzo rende la MX Mechanical Mini di Logitech ancora più accattivante di quanto già non lo sia. Oggi, grazie alla promo Amazon disponibile in questo momento, la tastiera per developer costa solo 128,85€ grazie allo sconto del 19%. Questa è una di quelle offerte da non lasciarsi sfuggire! Corri ad acquistarla!

