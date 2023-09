TASTIERA e MOUSE Cooler Master da gaming: l'offerta ASSURDA di Amazon

Fortunatamente costruire un PC è ritornato fattibile da un punto di vista economico, a differenza dei costi esorbitanti a cui avevamo assistito nel corso della pandemia, dove qualsiasi componente (che sia il processore o la GPU) aveva raggiunto prezzi da capogiro. Quando si tratta di assemblare un PC da gaming, sicuramente la prime componenti a cui pensiamo sono senz’ombra di dubbio la tastiera e il mouse, che devono garantire delle prestazioni eccellenti per le nostre sessioni, soprattutto nel caso del multiplayer online in cui è richiesto un velocissimo tempo di reazione. È proprio sulla base di questa necessità che Amazon ha deciso di proporti la tastiera Cooler Master (modello MS110) in offerta all’incredibile prezzo di soli 51 euro, un prezzo davvero alla portata di tutte le tasche.

Tastiera e mouse Cooler Master: compagni fedeli per il gaming

La tastiera MS110 è proprio appositamente costruita per il gaming: questo è garantito dagli interruttori meccanici lineari, che sono in grado di garantirti la miglior reattività possibile, che diventa fondamentale soprattutto quando giochi a titoli rapidi e adrenalinici come Call of Duty o Battlefield, in cui anche un solo secondo può fare la differenza tra la vittoria e la perdita.

La retroilluminazione RGB, poi, è senz’ombra di dubbio uno dei principali punti di forza alla base di questa tastiera da gaming, permettendo fino a 7 modalità di illuminazione differente. I tasti, poi, sono davvero semplicissimi da rimuovere e pulire, in modo da mantenere perfettamente la tua tastiera come il primo giorno.

Anche il mouse è davvero eccezionale, grazie al sensore ottico Pixart 5050 che garantisce la massima precisione possibile durante le tue partite in multiplayer online e non solo. Grazie al rivestimento esterno, poi, riesce ad assicurarti il miglior comfort, un fattore davvero fondamentale soprattutto nelle lunghe sessioni di gioco, in cui con altri modelli di mouse si potrebbe avvertire invece un fastidio al polso.

In definitiva, a soli 51 euro puoi portarti a casa una bella combo composta rispettivamente da una tastiera RGB e un mouse da gaming, perfetti per iniziare a giocare sin da subito ai tuoi videogiochi online preferiti: ecco il motivo per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa tastiera e mouse Cooler Master in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

