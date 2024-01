Tastiera e mouse Logitech per la tua scrivania: sconto di -20€

Vorresti portare a casa un set che ti permetta di lavorare al PC ma anche di giocare, all’occorrenza? In tal caso, non dovresti farti scappare la possibilità di portare a casa tastiera e mouse Logitech a un prezzo da Black Friday: appena 29,99€ per questo kit completo, adatto al tuo PC. Lo sconto di ben 20€ è disponibile solamente per pochissimo, per cui ti consigliamo di sfruttare la promozione disponibile da Mediaworld!

Tastiera e mouse Logitech: perfetti per il tuo setup da lavoro o gaming

Esplora il mondo della connettività senza fili con il tastiera e mouse Logiech, nel modello wireless Combo MK260, un’efficiente combinazione progettata per offrirti il massimo comfort e l’affidabilità del cavo, senza i fastidi dei fili! Con una connessione avanzata a 2,4 GHz, puoi goderti una connettività stabile fino a 10 metri di distanza, eliminando il rischio di perdite di segnale.

Dotato di otto tasti dedicati, questa combo ti offre un facile accesso alle funzioni più comuni, come la navigazione su Internet, la gestione della posta elettronica e i comandi multimediali, garantendoti massima praticità e efficienza mentre lavori o studi! Inoltre, grazie alla semplicità plug-and-play, l’impostazione richiede pochissimo tempo: basta collegare il ricevitore wireless a una porta USB del computer e sei pronto per iniziare, senza dover installare alcun software aggiuntivo.

La tastiera compatta offre tutto il comfort dei tasti di dimensioni standard e una barra spaziatrice ampia e curva, risparmiando spazio sulla scrivania senza sacrificare l’ergonomia e la comodità. Elementi fondamentali per un utilizzo continuo! Il mouse ottico, inoltre, gode di un design anatomico e incavi per le dita, garantendo una presa salda e confortevole. Infine, il tracciamento ottico a 1.000 dpi assicura una navigazione fluida e precisa!

Da menzionare, specie se lavorate o giocate spesso mentre mangiate o bevete qualcosa, che la tastiera è resistente agli schizzi, con un design che permette ai liquidi di scivolare via senza danneggiarla. Infine, i tasti robusti e resistenti assicurano una lunga durata nel tempo, senza sbiadire nel corso degli anni. Con questa combo, ottieni la perfetta combinazione di funzionalità, comfort e affidabilità, per un’esperienza di utilizzo senza precedenti, per questo devi portare a casa il set tastiera e mouse Logitech finché sei in tempo!

