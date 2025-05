Tastiera e mouse senza fili Trust: ottimizza il tuo lavoro spendendo solo 18€

La tua scrivania merita un upgrade con il set Trust Ymo II: tastiera e mouse senza fili che combinano funzionalità avanzate, design ergonomico e un prezzo straordinariamente accessibile. Disponibile ora su Amazon a soli 18,99 euro, grazie a uno sconto del 24%, questo kit è la scelta perfetta per chi desidera un’esperienza tecnologica moderna senza spendere una fortuna.

Libertà dai cavi e silenziosità assoluta

Il set Trust Ymo II rappresenta la soluzione ideale per chi è stanco di grovigli di cavi. Con un unico ricevitore USB, puoi controllare sia la tastiera che il mouse fino a una distanza di 10 metri. Questa libertà di movimento lo rende perfetto sia per l’ufficio che per la casa. Inoltre, la tecnologia silenziosa implementata nei tasti e nei pulsanti è una vera manna per gli ambienti condivisi, dove la tranquillità è essenziale.

Una tastiera pensata per durare e un mouse super comodo

Il design della tastiera QWERTY italiana con tasti a profilo ribassato garantisce una digitazione confortevole e veloce. La possibilità di regolare l’angolazione permette di adattare la tastiera alle tue esigenze ergonomiche. Ma il vero asso nella manica? La resistenza agli schizzi. Non dovrai più preoccuparti di piccoli incidenti come un caffè rovesciato.

Il mouse incluso nel set non è da meno. Con il suo design ambidestro e compatto, è perfetto sia per destrimani che per mancini. La precisione è garantita dalla possibilità di regolare la velocità del cursore tra 800 e 1600 DPI, un’opzione che si adatta a qualsiasi attività, dalla navigazione sul web alla grafica più dettagliata.

Il Trust Ymo II è compatibile con i principali sistemi operativi, tra cui Windows 10 e 11, Chrome OS e macOS (versioni 11-13). Le batterie AAA necessarie sono già incluse nella confezione, quindi puoi iniziare a utilizzarlo subito. Inoltre, la garanzia estesa a 5 anni testimonia l’affidabilità e la qualità costruttiva di questo prodotto.

Con il set Trust Ymo II, stai investendo in un prodotto che unisce design, funzionalità e convenienza. Non perdere l’occasione di acquistarlo a un prezzo imbattibile su Amazon di soli 18 euro con uno sconto del 24% e scopri quanto può essere semplice e piacevole migliorare la tua postazione di lavoro o studio.

