Tastiera e Mouse Wireless di colore ROSA a soli 40 euro: cavalca l'onda BARBIE

L’uscita del fortunatissimo film dedicato a Barbie lo scorso luglio ha rinverdito un mai sopito interesse verso la bambola e tutto il suo franchise, ma anche fatto anche colorare di rosa l’intero mondo! Perché allora non cavalchi anche tu la Pink mania ancora in corso approfittando di questa offerta Tastiera + Mouse wireless in un delicato colore rosa in offerta a soli 49,13 euro? Grazie allo sconto del 5%! Si tratta però di un’offerta a tempo che scadrà a breve, quindi meglio fare presto!

Tastiera + mouse Logitech rosa ora in offerta

Logitech è un marchio che offre accessori di buona qualità a prezzi davvero convenienti. In questa offerta porti a casa addirittura due suoi prodotti. una tastiera senza fili compatta dal design elegante, con tasti a forbice dal profilo ribassato, un tastierino numerico e un layout ottimizzato per il sistema operativo Windows. Che potrai così gestire comodamente anche da tastiera. Per quanto riguarda il mouse, invece, si tratta di un comodo mouse ambidestro a 3 pulsanti con tracciamento ottico ad alta precisione e rotella di scorrimento meccanica.

Grazie a questa meravigliosa combo scontata, otterrai una tastiera silenziosa e un mouse testato in laboratorio con riduzione del rumore. Che potrai usare sia in casa per il tempo libero o lo smart working, che in ufficio essendo anche professionale. Sarai l’invidia dei tuoi colleghi! Inoltre, il ricevitore USB nano plug-and-play offre un’affidabile connessione wireless a 2.4 GHz con una portata di 10 m. Molto comoda poi la modalità auto di sospensione per il risparmio energetico della batteria consente di usare il mouse per 36 mesi e la tastiera per 18 mesi.

Insomma, non parliamo solo di due prodotti molto carini, sia per la forma che per lo stiloso colore rosa. Ma anche di una tastiera e di un mouse Logitech altamente funzionali e all’avanguardia. Tuoi a soli 49,13 euro grazie allo sconto del 21%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.