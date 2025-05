Tastiera e mouse wireless Logitech: combo top di gamma a metà prezzo (39€)

Questa è un’occasione unica per migliorare la tua postazione di lavoro o di studio! Il set Logitech MK540 Advanced Combo, composto da tastiera e mouse wireless, è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario. Grazie a uno sconto del 50%, il costo è sceso a soli 39,89 euro, rispetto al prezzo di listino di 79,99 euro. Scopri l’offerta su Amazon e non lasciarti sfuggire questo set che unisce comfort, affidabilità e design ergonomico.

Un design pensato per il comfort e la praticità

Il set Logitech MK540 Advanced si distingue per il suo design studiato nei minimi dettagli. La tastiera, dotata di tasti silenziosi e di un pratico poggiapolsi integrato, garantisce un’esperienza di digitazione confortevole anche durante le sessioni più lunghe. I piedini regolabili permettono di personalizzare l’inclinazione per una postura ottimale. Il mouse, con la sua forma ambidestra e le impugnature in gomma, offre una presa salda e un controllo preciso, rendendolo ideale per un utilizzo quotidiano e prolungato.

Uno dei punti di forza di questo set è senza dubbio la durata della batteria. La tastiera può funzionare fino a 36 mesi con le batterie incluse, mentre il mouse offre un’autonomia di 18 mesi. Questo significa meno preoccupazioni e più tempo per concentrarti sulle tue attività, senza dover sostituire frequentemente le batterie.

Connessione stabile e compatibilità multi-piattaforma

La connessione wireless è affidata al mini ricevitore USB Logitech Unifying, che garantisce stabilità fino a 10 metri di distanza. Inoltre, il set è compatibile con Windows 10, 8, 7 e Chrome OS, rendendolo una scelta versatile per diverse configurazioni. I tasti di scelta rapida integrati permettono un accesso immediato a funzioni multimediali, calcolatrice e controllo della batteria, migliorando ulteriormente l’efficienza.

Con un peso minimo, il set Logitech MK540 Advanced è facile da trasportare e si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente lavorativo o domestico. La confezione include già le tre batterie AA necessarie per il funzionamento, così potrai iniziare a utilizzarlo immediatamente.

Se desideri un set tastiera e mouse che unisca funzionalità avanzate, durata e un prezzo competitivo, il set Logitech MK540 Advanced è la scelta ideale. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di lavoro o studio con un prodotto affidabile e di alta qualità a soli 39 euro con un mega sconto Amazon del 50%!

