La tastiera cool al 60% EPOMAKER EP64 ora la paghi solo 64 euro!

La EPOMAKER EP64 è una tastiera davvero chic, con una combinazione di colori rosa, lilla e bianca. Parliamo di una tastiera al 60%, che si concentra sull’area alfanumerica del nucleo e del segno, con il bonus aggiuntivo dei tasti freccia che consentono un accesso rapido senza sacrificare troppo spazio. Si tratta sempre di una tastiera full-size che mantiene la sua funzionalità ma è compatta e portatile per vari scopi e impostazioni. Adatta sia per sistema operativo Mac che Windows, ma anche Android. Oggi la paghi solo 64,79 grazie alla combo sconto + coupon del 15%!

Tastiera EPOMAKER EP64: le caratteristiche

La Tastiera EPOMAKER EP64 può essere collegata a 2,4 GHz, BT 5.0 e USB-C, garantendo una connessione senza soluzione di continuità tra dispositivi WIN, macOS o Android. Grazie alla tecnologia all’avanguardia, i ritardi Bluetooth sono un ricordo del passato, mentre 2.4GHz supporta polling rate fino a 1000 Hz. Utilizzare le scorciatoie da tastiera FN (FN+1-5) e un interruttore fisico per passare da una modalità all’altra. Grazie al PBT di alta qualità, i tasti sono resistenti all’usura e rimangono lisci anche anche dopo un uso prolungato per anni. Mentre la retroilluminazione RGB offre un aspetto vivido e colorato, importante in condizioni di scarsa illuminazione.

Che tu voglia un feedback tattile, lineare o silenzioso, gli switch Epomaker sono in grado di fornirlo. Ogni interruttore è pre-lubrificato ed è realizzato in materiale di alta qualità per una maggiore durata e durata. La tastiera meccanica EP64 dispone di una varietà di effetti RGB memorizzati che si possono regolare facilmente con i tasti di scelta rapida FN. Inoltre, il software EPOMAKER è disponibile per la programmazione di riassegnazione e retroilluminazione. La memoria integrata consente di creare e salvare layout di tastiera o effetti di luce.

Dunque, fai tua questa tastiera per Mac,Windows e Android. Oggi la paghi solo 64,79 grazie alla combo sconto + coupon del 15%!

